¡Atención con los excesos de fin de año!: seguí estas recomendaciones para evitar intoxicación

El exceso de ingesta de comidas altas en grasas o de bebidas e incluso alcohol, es común en las fiestas de fin de año, así como la ingesta de alimentos conocidos como “recalentados”, los cuales son las mismas comidas de las fiestas, pero calentadas para volver a ingerirlas días después, lo que muchas veces causa intoxicación.

Desde el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), dependiente del MSP, dieron a conocer consejos prácticos para disfrutar de la fiesta de fin de año sin comprometer el bienestar y mantener una alimentación segura y nutritiva.

Insisten en que durante el fin del año es esencial recordar la importancia de mantener una alimentación saludable y equilibrada para compartir y disfrutar de los encuentros familiares y con amigos.

A fin de prevenir inconvenientes de salud durante estas fechas, recuerdan que es fundamental seguir algunas recomendaciones que eviten enfermedades causadas por intoxicaciones alimentarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Recibirán Año Nuevo a orillas del río Paraná en Encarnación

Recomendaciones para evitar intoxicación

Para evitar la intoxicación por la ingesta de alimentos o bebidas, piden tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No mezclar los alimentos crudos con los cocidos.

Se deben guardar en recipientes tapados y en la heladera los alimentos listos para su consumo.

Al descongelar un alimento , debe pasar del congelador a la heladera, no dejarlo a temperatura ambiente .

Si sobra comida, nunca volver a congelar .

Mantener refrigerados los alimentos , especialmente aquellos hechos a base de cremas o mayonesas.

Preparar el menú de las celebraciones con abundantes verduras como ensaladas.

Lea más: Rituales de fin de año: cinco juegos eróticos para empezar el 2026 con chispas

Evitar los embutidos, frituras o alimentos con mucha grasa.

Una vez servidos los alimentos, mantener en un ambiente fresco y no dejarlos a temperatura ambiente por más de una hora y sin cubrir, sobre todo en días de mucho calor.

Moderar el consumo de bebidas alcohólicas para evitar accidentes y problemas de salud.

Es importante recordar que la persona que va a conducir debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas .

Distribuir la alimentación en por lo menos cinco horarios , respetándolos de tal forma a no comer “de más”.

Ingerir 2 litros de agua por día.

Disminuir el consumo de sal .

Reducir la ingesta de alimentos con alto contenido en grasas saturadas, ya que su consumo excesivo contribuye al desarrollo de la hipertensión y de problemas cardiovasculares.

Lea más: ¿Qué dice el Ejecutivo sobre nuevos feriados para fin de año?

Comer sin prisa y masticar cada bocado varias veces , lo que facilita la digestión y ayuda a sentirse satisfechos.

Acompañar preferentemente los platos con muchas verduras crudas y aprovechar las frutas de estación.

Limitar el consumo de bebidas alcohólicas .

Manipular correctamente los alimentos .

Lavarse las manos con agua y jabón antes de elaborar y consumir los alimentos.

Cocinar bien los alimentos.

Lo primordial es tener claro que las reuniones de Fin de Año son fiestas para compartir con la familia y los amigos, por ello, es vital centrarse en el espíritu del evento y no tanto en la comida en sí.