Ministros de la Corte alertan sobre “escandaloso” aumento de juicios de Quiebra

En el apartado de asuntos varios, durante la sesión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el ministro superintendente de las circunscripciones judiciales de Guairá, San Pedro, Caazapá y Caaguazú, Manuel Ramírez Cándia, tomó intervención y expuso su preocupación en relación a un caso detectado, principalmente en sitios alejados de la capital del país, como es la proliferación de quiebras.

Durante el uso de palabra, el ministro Ramírez Candia señaló “otro tema que genera mucha preocupación, es el hecho de que en algunos lugares aparecen una muy buena cantidad de juicios de quiebra”.

En tal sentido para graficar el caso, Ramírez Candia expuso: “por ejemplo, en el departamento de Caazapá, además de San Estanislao, que ya es de conocimiento público, en el juzgado Civil de Yuty, en 2024 aparecen 138 juicios; el segundo Juzgado Civil de Yuty, en el 2024, aparecen 403 juicios; y en el Juzgado de San Juan Nepomuceno, a cargo del abogado Carlos Rojas, el año pasado hubo 25 juicios, pero este año curiosamente 593”.

Advirtió en otro momento el ministro Ramírez Candia que “este es el momento en que tenemos que entrar a analizar la situación real de estos juicios de convocatoria de acreedores que aparecen en estos lugares distantes de la República”.

Posteriormente, expuso que actualmente están centrados en la tarea de analizar la situación descrita en relación con los juicios de quiebra. “Ya hemos solicitado los informes pertinentes y ahora vamos a entrar a analizar la calidad, los motivos y si realmente son procesos que se realizan correctamente”, finalizó.

Ministro Jiménez Rolón calificó de escandaloso el aumento

Por su parte, el ministro de la Corte y superintendente de las circunscripciones judiciales de Central y Concepción, Eugenio Jiménez Rolón, manifestó “esto que acaba de comentar el ministro Ramírez Candia, yo no le llamaría llamativo, sino hasta escandaloso”.

Al respecto añadió que apoyaba la decisión de que se tomen medidas al respecto, “para que se pueda tener una claridad absoluta respecto de los casos y que, si ameritan, por supuesto, tomar las medidas ejemplificadoras que sean pertinentes”.