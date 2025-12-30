Villarrica: Fiscalía investiga ahogamiento de un niño en lago y apunta a posible omisión de auxilio

El agente fiscal Diego Duarte, de la Unidad Penal Ordinaria N.º 6 de Villarrica, informó que continúan las diligencias investigativas en torno al fallecimiento del niño Derlis Figueredo, ocurrido en la tarde del 25 de diciembre en un lago, dentro de la propiedad de la Azucarera Friedmann S.A., en el barrio Estación.

De acuerdo con el fiscal, ya se cuenta con el resultado de la autopsia realizada en la ciudad de Asunción, la cual determinó que la causa de muerte fue ahogamiento y que el cuerpo no presentaba golpes, fracturas ni hemorragias, descartando así cualquier tipo de agresión previa.

Estos datos coinciden con la inspección preliminar realizada en Villarrica por el médico forense, lo que refuerza la hipótesis de un hecho accidental ocurrido mientras el menor se encontraba en el agua.

Inicialmente, se manejó la versión de que el niño había salido con amigos a recorrer pesebres de la zona, como es tradición en Navidad, y que en medio de juegos o una discusión habría sido empujado al lago, donde finalmente se ahogó.

Sin embargo, la investigación del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional arrojó una versión distinta, señalando que los menores se encontraban refrescándose en el lago debido al intenso calor y que el ahogamiento se produjo por un incidente durante el baño.

Según las declaraciones recabadas, los cuatro amigos —de 12, 13, 15 y 18 años— se reunieron esa tarde y decidieron ingresar al agua de manera voluntaria. El propio Derlis se despojó de su ropa y calzado antes de entrar al lago, al igual que los demás.

El fiscal Duarte explicó que, de acuerdo con los testimonios, el niño salía y volvía a tirarse al agua como parte de un juego habitual, hasta que en uno de esos intentos se impulsó hacia una zona más profunda del lago.

En ese momento, el menor ya no pudo mantenerse a flote. Sus acompañantes intentaron auxiliarlo, pero relataron que la desesperación del niño y la profundidad del lugar impidieron su ayuda, e incluso puso en riesgo a dos de ellos.

Tras salir del agua, los jóvenes habrían acordado guardar silencio sobre lo ocurrido, sin avisar ni a las autoridades ni a los familiares del niño, situación que recién se conoció cuando fueron indagados por la Policía.

Para el fiscal, este “pacto de silencio” constituye el principal punto crítico del caso. “Ahí estuvo el error de estos chicos”, señaló, al confirmar que la investigación ahora se centra en una posible omisión de auxilio.

En ese sentido, el Ministerio Público ya solicitó al Juzgado Penal Adolescente la fijación de una fecha para la declaración indagatoria del adolescente de 15 años, quien sería imputable por el hecho punible de omisión de auxilio.

Asimismo, el joven de 18 años, identificado como José Meaurio, fue convocado ante la Fiscalía con un abogado defensor, y no se descarta una imputación en su contra por el mismo hecho.

Como parte de las próximas diligencias, la Fiscalía evalúa realizar una reconstrucción de los hechos en el lugar, a fin de esclarecer con mayor precisión cómo se produjo el ahogamiento aquella tarde de Navidad.