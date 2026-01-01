Retorno paulatino y tránsito fluido sobre la ruta PY02 tras los festejos de Año Nuevo

El inspector Rodi Cantero, del destacamento de San Bernardino de la Patrulla Caminera, informó que hasta el momento la circulación vehicular se desarrolla con normalidad, sin importantes demoras ni congestionamientos, a pesar del aumento del flujo vehicular propio de estas fechas.

El agente señaló además que durante la mañana se produjo un accidente de tránsito en la zona, que afortunadamente solo dejó daños materiales.

Indicó que la rápida intervención permitió normalizar el tránsito en pocos minutos.

Asimismo, Cantero explicó que los controles continúan de manera permanente, con énfasis en la verificación de documentos, el control de velocidad y las pruebas de alcotest, con el objetivo de prevenir hechos que puedan poner en riesgo la seguridad vial.

Recomendaciones

Finalmente, el inspector Cantero reiteró un llamado a los conductores a manejar con prudencia, respetar las señales de tránsito, mantener la distancia entre vehículos y, principalmente, evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes de conducir, recordando que la responsabilidad al volante es clave para un retorno seguro de las familias.

