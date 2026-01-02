Concepción: hallan sin vida a hombre que había desparecido en el río Paraguay

A unos 20 metros del lugar donde se lo vio por última vez fue encontrado el cuerpo de Mauricio Pereira Colmán, de 28 años, quien ayer se había metido al río Paraguay y desapareció bajo el agua, según denunció su hermano Emiliano Pereira Colmán, de 26 años.
El hallazgo lo realizó el conocido rescatista local Humberto Osvaldo Albertini González, de 69 años. Según comentó, se sumó a la búsqueda hoy a las 10:00, también realizaron la tarea de localización personal de la Prefectura Naval de Concepción.
La fiscal Leticia del Puerto dispuso que el cuerpo sea llevado hasta la morgue del hospital regional de Concepción para una mejor inspección.
12 metros de profundidad<b> </b>
De acuerdo a Albertini González, en la zona del puerto antiguo de Concepción existe un sector donde la profundidad del río Paraguay llega a 12 metros y no es recomendable para los bañistas.