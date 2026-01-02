MEC lanzó convocatoria para el primer concurso docente del 2026

Antes del cierre del año 2025, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), lanzó una convocatoria para el primer concurso público de oposición del 2026 para profesores que integran el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE).

La convocatoria tiene dos resoluciones. La primera es para cubrir cargos docentes del nivel 1 que están vacantes en instituciones educativas de gestión oficial y privada subvencionada. Es para el nivel inicial, los tres niveles de la escolar básica y la educación media.

La segunda es para convocar a maestros que integran el banco de datos para instituciones educativas dependientes de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), que también cuentan con cargos vacantes. Se trata de escuelas y colegios de gestión privada subvencionada.

Cronograma

El llamado a concurso todavía no tiene fecha confirmada, pero está previsto que se desarrolle a finales de enero, según informaron desde el MEC.

Además, constará de dos etapas:

En la primera etapa, denominada como ordinaria, el docente interesado, que integra el BDEE y forma parte de la institución educativa del cargo convocado, tendrá preferencia en la selección sobre aquellos que no forman parte de la institución.

Durante el 2025, entre el 80% y el 95% de los profesores reprobaron la prueba escrita para integrar el BDEE.