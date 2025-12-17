A Ultranza: ratifican a jueza al frente de causa contra Gianina García

A través del Auto Interlocutorio (AI) N° 154, el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, integrado por los magistrados Arnulfo Arias, Pablino Escobar y Camilo Torres, rechazó la recusación que formuló el abogado Luis Samaniego, quien ejerce la defensa de la uruguaya procesada por lavado de activos Gianina García Troche, en el marco de la operación A Ultranza, contra la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía.

La defensa de Gianina García, pareja del prófugo Sebastián Marset, había recusado a Montanía porque las resoluciones que dicta expresan “enemistad, odio o resentimiento”. Sin embargo, los camaristas le señalaron al abogado Samaniego que la recusación “presentada al no haber sido acreditadas las razones para requerirla, debe ser rechazada”.

Tras la decisión adoptada por el Tribunal de Apelación, la defensa de Gianina García planteó un recurso de aclaratoria señalando que en el AI N° 154 “no se expide sobre puntos esenciales desarrollados en el incidente, lo cual impide comprender plenamente los fundamentos de la decisión adoptada y afecta el derecho de defensa”.

Sin embargo, los integrantes del Tribunal de Alzada, resolvieron mediante el AI N° 155 no hacer lugar a la aclaratoria solicitada por el abogado defensor de Gianina García Troche.

Intentaron introducir celular para Gianina García

El Comando de las Fuerzas Militares informó que a las 10:30 del sábado 13 de diciembre, Federico García Troche depositó una encomienda en la Oficina de Guardia del Penal Militar de Viñas Cué, que consistía en alimentos y un termo de tereré.

Oculto en un fondo falso de un termo, estaba un celular iPhone que fue incautado, en un intentó por introducirlo a la Cárcel de Viñas Cué para hacerlo llegar a su hermana, Gianina García.

“Se realizó un control exhaustivo y el termo tenía un peso diferente, porque no tenía agua adentro. Tenía una base a rosca y ahí había un espacio donde estaba el celular”, detalló el general de División Aeronáutica, Nicolás Narváez, Presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar en comunicación con nuestra redacción.

Ante el descubrimiento, los intervinientes informaron de inmediato a las autoridades del penal, quienes notificaron a la jueza Rosarito Montanía para las acciones correspondientes.

Jueza aplicó sanciones a Gianina García

El domingo 30 de noviembre, la procesada en el caso A Ultranza Py y privada de libertad en la Prisión Militar de Viñas Cue, Gianina García Troche, protagonizó dos eventos que le costaron sanciones disciplinarias.

En el primero, la mujer destruyó cámaras de circuito cerrado, que estaban colocadas en el perímetro del cuadrilátero del sitio donde cumple prisión preventiva. De acuerdo con los datos proveídos por fuentes judiciales, Gianina García tomó un palo de escoba y con él comenzó a destruir los aparatos de vigilancia.

Debido a dicho comportamiento, el director del penal de Viñas Cue, teniente coronel DCEM Víctor Federico Valiente Aranda, en compañía de la capitana de Artillería María Cubilla, acudieron hasta el lugar de reclusión de García Troche.

Las autoridades del recinto castrense, sin embargo, se encontraron con otra escena protagonizada por la uruguaya, quien al tiempo de sostener un objeto contundente a la altura del cuello, amenazaba con quitarse la vida en caso de no acceder a la inspección médica que solicitaba ella a través de sus abogados defensores. El personal militar actuó con rapidez y la despojó del objeto.

Es por esos eventos que, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, intimó a la defensa de Gianina García a reponer, en 5 días corridos, las cámaras de vigilancia que destruyó su clienta y dictó la prohibición, por 5 días corridos, de visitas familiares para la procesada.

Investigación a pareja de Sebastián Marset

La uruguaya Gianina García fue imputada en el marco del caso A Ultranza Py el 22 de febrero de 2022; posteriormente, se declaró su rebeldía y se suspendieron los plazos hasta el 20 de mayo de 2025, cuando finalmente fue puesta a disposición de la justicia paraguaya, tras ser extraditada de España, donde cayó detenida el 17 de julio de 2024, luego de ser expulsada de Dubái.

El Ministerio Público investiga a Gianina García por supuestamente haber constituido una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas y abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero.

En noviembre de 2023 se confirmó que la notificación roja que pesaba sobre ella fue borrada momentáneamente por agentes de la Policía Nacional de Paraguay, lo que habría permitido que García Troche pueda trasladarse de un lugar a otro por un periodo breve de tiempo.

El 25 de abril pasado, la Audiencia Nacional de España dispuso la entrega de García a las autoridades paraguayas luego de que haya sido rechazada la solicitud de asilo planteada por su defensa en el país europeo.