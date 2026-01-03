Municipales 2026 marcarán el pulso político rumbo al 2028, dice diputado

El legislador indicó que las municipales del 2026 marcarán, en gran medida, el camino que deberá seguir la oposición de cara al 2028.

Recordó que una experiencia similar ya se dio recientemente en Ciudad del Este, donde los resultados electorales evidenciaron la importancia de la unidad opositora.

Dijo que ese mensaje se traslada hoy a todos los municipios de la República del Paraguay.

“Nos encuentra en un escenario propicio para recuperar el poder municipal en la capital del país, Asunción, y sostener municipios importantes como Encarnación y otras cabeceras departamentales”, expresó.

Valdez señaló además que los trabajos de unidad también se reflejan en el departamento de Misiones, donde, si bien no se alcanzará un acuerdo total, se llegaría con un 95 % de candidaturas unificadas, principalmente para las intendencias.

Explicó que actualmente, de los 10 distritos del departamento, cinco concurren en alianza. Citó el caso de Ayolas, donde el candidato es Dennis Dioff (YoCreo), mientras que, en San Patricio, Santa Rosa, San Ignacio y San Miguel, las candidaturas recaen sobre el PLRA.

En los distritos restantes, como Santiago, Villa Florida, San Juan Bautista y Yabebyry, se competirá bajo la denominación PLRA o Lista 2. El diputado sostuvo que la definición final de las candidaturas se estaría concretando en un plazo de entre 10 y 15 días.

Añadió que el proceso de consensos avanza de manera favorable y con expectativas positivas dentro de los distintos equipos políticos.

En otro momento, Valdez mencionó que ya existen candidaturas confirmadas en Ayolas, Santiago, Misiones, San Patricio, Santa María de Fe y San Ignacio.

En el caso de Santa Rosa, Misiones, indicó que en un 99 % está definido que el candidato será el actual intendente Rubén Jacquet (PLRA), cuya confirmación oficial se realizaría el lunes. En San Juan Bautista, en tanto, existen dos postulantes y la definición podría surgir mediante un acuerdo político o una interna partidaria.

Finalmente, el diputado explicó que el objetivo principal de la unidad opositora es mantener los municipios de Santa Rosa y San Patricio, además de recuperar distritos como Santiago y San Juan Bautista, que se perdieron en las últimas elecciones municipales.

Como tercer frente, mencionó la intención de conquistar comunas como San Ignacio y Ayolas, así como mejorar la participación en distritos donde resulta difícil obtener resultados positivos. Citó el caso de San Miguel, donde no se cuenta con ningún concejal liberal u opositor, y señaló que en Yabebyry y Santa María solo se tiene un edil, concluyó.

