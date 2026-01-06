Distritos del departamento de Caaguazú aún no expiden licencias con código QR por falta de sistema y nuevas tarjetas

La nueva disposición es impulsada por la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), que desde este año busca integrar un sistema informático nacional para la expedición de licencias de conducir.

El proyecto contempla además la implementación de un sistema de puntaje, otorgando 12 puntos a cada conductor, los cuales se irán descontando con cada infracción hasta llegar a la suspensión temporal de la licencia.

Desde la Municipalidad de Coronel Oviedo informaron que, por el momento, el municipio aún cuenta con un lote importante de tarjetas de licencias tradicionales, las cuales deben ser expedidas antes de solicitar las nuevas tarjetas con código QR, que posteriormente serán impresas en la capital departamental.

Asimismo, indicaron que es necesaria la actualización y adaptación del sistema informático municipal, a fin de cumplir con las exigencias técnicas establecidas por la Opaci.

Según señalaron, este proceso demandará varios meses de trabajo, tanto para la adecuación del software como para su correcta implementación.

Finalmente, desde la comuna ovetense manifestaron que la puesta en marcha definitiva del nuevo sistema deberá estar acompañada de una clara indicación y socialización por parte de la Opaci, de modo de garantizar su correcta aplicación en todos los municipios y la unificación de los registros de infracciones, puntuación y comportamiento de los conductores a nivel país.