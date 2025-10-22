Fiscal Pak ratifica acusación contra “Tío Rico” en caso A Ultranza

La acusación por hechos vinculados al narcotráfico, lavado de activos fruto del ilícito y asociación criminal de la ley de drogas fue ratificada por el fiscal Deny Yoon Pak, en contra de Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano, uno de los supuestos líderes de A Ultranza; y Luis Sebriano González, quien es sindicado como un importante brazo logístico de la organización criminal que traficó cocaína a países de África y Europa, entre los años 2018 y 2022.

Pak participó del juicio luego de quedar firme su intervención como agente de la causa, ya que la fiscal adjunta Matilde Moreno el pasado viernes rechazó la recusación presentada por la defensa de Gianina García Troche, pareja del presunto narco uruguayo Sebastián Marset Cabrera (prófugo); y lo ratificó en la causa penal.

Lea más: Tribunal inició juicio a Tío Rico y otros acusados en A Ultranza, pese a pedido de postergación

El juicio oral proseguirá el miércoles 29 de octubre, a las 11:00, con los alegatos iniciales del agente fiscal en contra de los otros 16 acusados por el Ministerio Público: el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio, el pastor José Alberto Insfrán Galeano y Conrado Ramón Insfrán Villar, hermanos de Tío Rico; además de Alberto Koube Ayala, considerado líder del esquema de lavado de dinero del grupo; María Noelia Colmán Alarcón, pareja de Koube Ayala; y su hermana Fátima Koube Ayala.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También están acusados Rodrigo Emilio Montalva Agüero, supuesto hombre de confianza de Tío Rico y secretario de Sebastián Marset; María Virginia Araki, esposa de Federico Ezequiel Santoro Vassallo; José Enrique Gamarra Villalba, Reina Mercedes Duarte Aguilera, Magno Deleón Villalba, Alexis Vidal González Zárate, Aníbal Estigarribia Casco y su hijo Luis Iván Estigarribia; María Nathalia Aranda y Joceline Odorico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Crítica por fiscal provisoria

Mientras quedaba firme la competencia de Deny Yoon Pak fue designada de forma provisoria la fiscala Pamela Pérez Trinidad, por decisión de la fiscala Adjunta Matilde Moreno, a fin de evitar que una impugnación impida la presentación de los alegatos iniciales de la fiscalía.

Lea más: A Ultranza: confirman al fiscal Pak en causa contra Gianina

Dicha designación motivó varios cuestionamientos, ya que el marido de Pérez, el Abg. Mario Bobadilla, fue el representante del acusado Alberto Koube Ayala hasta mayo de este año, es decir, antes de que empezara el juicio, en el mes de julio.

Bobadilla también fue el defensor del Abg. Miguel Mendieta, en el juicio donde éste último fue condenado junto al coronel Luis Belotto y la esposa de éste, Alba Lidia Ale, por soborno agravado en el caso conocido como “un celular para Tío Rico”.

Apartado tras recusación

El 16 de octubre de 2025, el abogado Pablo Vera, uno de los integrantes del equipo jurídico que defiende a la procesada Gianina García Troche, recusó al fiscal Deny Yoon Pak, poniendo así en riesgo la intervención del agente en el juicio del caso A Ultranza. Sin embargo, la recusación fue rechazada.

Lea más: ¿Sebastián Marset regresó a Bolivia? Esto revela socio del presunto narco

Por otra parte, teniendo en cuenta que la recusación fue impulsada por Vera sin el consenso del equipo jurídico, los demás defensores de Gianina García aconsejaron al letrado que renuncie a su mandato, cuestión que el abogado comunicó oficialmente ayer al juzgado.