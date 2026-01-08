A Ultranza: hombre de confianza de “Tío Rico” Insfrán va a prisión en Misiones

La jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía ordenó la prisión preventiva de Mariano Daniel Genes Benítez, presunto secretario del supuesto narcotraficante Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano y procesado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal de la ley de drogas y uso de documentos no auténticos, en el marco de la causa A Ultranza.

Genes Benítez compareció esta mañana ante la magistrada para su audiencia de imposición de medidas, luego de ser detenido a las 18:30 del martes último en un barrio cerrado de la ciudad de Limpio y de abstenerse a declarar ante el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, en la indagatoria realizada ayer en el Ministerio Público.

Lea más: A Ultranza: Mariano Genes y su papel clave en la red supuestamente liderada por Tío Rico

Antes de su detención, el ahora procesado intentó huir al notar la presencia de personal policial y forzó una persecución que se extendió por unos 500 metros, hasta que fue interceptado. En ese ínterin procedió a destruir tres de los cuatro celulares que tenía en su poder, los cuales fueron incautados y serán sometidos a pericia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los investigadores sindican a Mariano Genes como el “hombre número uno” de Miguel Ángel Insfrán Galeano, por la confianza que Tío Rico depositaba en él y las tareas que le asignaba, como la del acondicionamiento de vehículos con doble fondo para el traslado de cocaína, así como el resguardo de la sustancia e incluso su seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sindicado como brazo derecho de Tío Rico

El fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, lo imputó el 23 de febrero de 2022 por tráfico internacional de drogas (art. 21), depósito (art. 35) y asociación criminal (art. 42), por la Ley N° 1340/88.

Lea más: A Ultranza: con datos de teléfonos de Genes confirmarían si Tío Rico opera desde la cárcel

Según datos del informe de inteligencia de Senad, Mariano Genes, en 2021 registraba aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), como empleado de la firma “El Porvenir SA”, dedicada a la metalúrgica, ligada al clan liderado por Miguel “Tío Rico” Insfrán, y en la cual se preparaba el doble fondo de las carretas de camiones usados por el grupo criminal.

La cercanía de Mariano Genes con Miguel Insfrán no fue solo laboral, sino también fungió de operador logístico para la red presuntamente coliderada por Insfrán y Sebastián Marset, según la Fiscalía.

Además, tal era el grado de confianza hacia Genes, que Insfrán también le dio la tarea de supervisar y coordinar las operaciones de tráfico de sustancias, señala la imputación.

Lea más: A Ultranza: Tío Rico movía la droga con sus medios logísticos

Según los datos revelados por la Policía Nacional, Genes Benítez seguiría trabajando (para la organización liderada por Miguel Insfrán Galeano) y continuaba controlando y pasaba todas las órdenes de sus respectivos jefes.