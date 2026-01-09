Fiscala dice que no recibió información de que imputado sea secretario de Macho

La agente fiscal de la ciudad de Yhú, Mirna Isabel Rodríguez Duarte, tiene a su cargo la causa contra Jorge Ramón García Giménez (36), quien fue imputado por reducción y producción de documentos no auténticos, luego de haber sido hallado al mando de una camioneta Toyota Hilux blanca, con placa AAXZ 739, denunciada como robada en Brasil. El mismo, supuestamente, forma parte de la estructura criminal de Santiago Felipe Acosta Riveros, alias Macho.

Jorge García fue interceptado por policías en horas de la tarde del 6 de enero cuando estaba a bordo del citado vehículo, estacionado con el motor encendido en un camino de una zona poco poblada de la compañía Ko’ê Poty, distrito de Yhú, departamento de Caaguazú. Al filo de la medianoche, la Fiscalía ordenó su liberación.

Recién el 8 de enero, la representante del Ministerio Público formuló imputación por reducción contra García Giménez, luego de que policías de Automotores hayan informado que el número de chasis de la camioneta no estaba adulterado, pero sí fue denunciada como robada en Pato Branco, estado de Paraná, en Brasil, el 7 de julio de 2023.

Pese a ello, la fiscala no pidió la detención de Jorge García y en su petitorio al Juzgado Penal de Garantías, que acompañó su imputación, solo requirió medidas alternativas a la prisión preventiva y prohibición de salir del país.

Fiscala dice que no recibió información sobre vínculo con Macho

La investigadora del Ministerio Público comentó “yo vi las publicaciones periodísticas y solicité informes sobre el mismo (por Jorge García) en el Comando Tripartito”.

Agregó también que solicitó informes “en la Unidad Especializada de Asociación Criminal, sobre si hay alguna denuncia formulada en contra de este señor conforme a las publicaciones periodísticas. Pero no”.

En cuanto a la posible vinculación de Jorge Ramón García Giménez con el presunto narcotraficante Santiago Felipe Acosta Riveros, alias Macho, “en ningún momento esta representación fiscal recibió ninguna. La carpeta fiscal está a disposición, pueden mirar”.

Agregó posteriormente que nadie mencionó el supuesto vínculo. “Es más, hice unas cuantas diligencias a los efectos de sacar información y a ver qué clase de persona era. Entonces, yo quería saber, porque como los periodistas de ABC estaban publicando eso, que era amigo de fulano, zutano. Pero yo no tengo, no hay ninguna causa que le vincule, ni la policía informó nada”, dijo.

Aseguradora pidió devolución de rodado

La fiscala Rodríguez manifestó que tras contar con el informe con los resultados de la pericia de revenido químico, también envió esos datos al Comando Tripartito a fin de que si había datos sobre Jorge García o del vehículo, también le transmitieran.

Rodríguez recalcó en entrevista con ABC Cardinal que “se va a ir investigando, si esta denuncia que se presentó por la camioneta es de verdad; si es cierto, ¿cuándo se denunció? Yo voy a solicitar también el cuaderno de investigación sobre la camioneta hurtada”.

Por otra parte, a la fiscala le resultaron llamativos aspectos relacionados a la compañía de seguros. Primeramente, que la misma “le resarció totalmente a un señor de apellido Jiménez, que era la víctima en ese momento, en muy poco tiempo” y también, de que “incluso desde el primer momento, ellos (gente de la aseguradora) ya tenían conocimiento de todo”.

En otro momento, Rodríguez refirió que en horas de la mañana de este jueves último un representante de la aseguradora “se apersonó otra vez en mi oficina, me esperó y luego estuvimos conversando con el doctor. Presentó una denuncia, presentó los documentos, presentó las fechas, presentó un recibo de que se le resarció e incluso pidió la devolución del rodado”.

Seguidamente la fiscala expuso que en esa conversación le manifesté “tan rápido, doctor, ustedes vinieron”, para luego subrayarle que “en estas condiciones (por la investigación incipiente) aún no puedo entregar el rodado y tengo que ver primero qué hay detrás”.