Luis Ramírez sobre reforma de la caja fiscal: “Muchos estamos brillando a los 60 años”

Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se manifestó esta mañana en conferencia de prensa, ante la advertencia de los gremios de docentes sobre no iniciar las clases, en rechazo de la reforma de la caja fiscal, que promueve la jubilación de los maestros entre los 57 y 60 años de edad.

El proyecto de ley “que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Reforma de la Caja Fiscal) fue presentado el martes 30 de diciembre, por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

El cambio más significativo para los docentes, de aprobarse este plan, es que la edad mínima para la jubilación extraordinaria se establece en 57 años. Para el régimen vigente, los profesores no requieren de una edad mínima para acogerse a la pensión, pues solo basta alcanzar el mínimo de aportes que es de 25 años, lo que implica que algunos educadores se acogen a retiro a los 45 años.

Ante esta reforma los principales sindicatos del sector, como la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica) y la Unión Nacional de Educadores (UNE), amenazan con realizar movilizaciones e incluso huelgas, que podrían coincidir con el inicio de clases, previsto para el lunes 23 de febrero.

Lo que dijo Ramírez

“Voy a poner un ejemplo. Y piensen ustedes, una persona de 60 años hoy es una persona totalmente activa, con muchísimas capacidades. Muchos de nosotros estamos brillando en los 60 años, estamos firmes. Entonces, no es lo mismo que hace 30 años. Hay que reconocer, no es lo mismo”, indicó el titular del MEC, Luis Ramírez, sobre el plan de reforma de la caja fiscal.

Luego, indicó que la reforma debe hacerse de una manera conversada, porque el otro camino es perjudicial. “Un día eso explota y la gente se queda sin poder cobrar su jubilación, que sería el camino más triste y más penoso”, agregó.

Manifestó que cree que pueden llegar a buen puerto con los gremios del sector, asegurando que están “con tiempo para seguir dialogando”.

Motivación

Ramírez también apuntó a que anteriormente, cuando se aprobó la jubilación de maestros sin la edad mínima y con 25 a 28 años de aporte, los profesores cobraban muy poco, incluso menos del sueldo mínimo vigente de la época.

El ministro no cree que este cambio en la caja desmotive a más personas a ingresar al Magisterio Nacional.

“Yo diría que el maestro público tiene un buen salario, que incluso puede mejorar y puede jubilarse con un salario óptimo. Yo creo que ese es el mayor incentivo para cualquier persona en cualquier trabajo. El incentivo está en eso”, remarcó.