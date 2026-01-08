MEC anuncia fin de los “febreristas” buscando evitar retraso en entrega de kits escolares

El ministro de Educación, Luis Ramírez, anunció esta mañana en conferencia de prensa que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ya recibió, de parte de las empresas adjudicadas, el 90% de los útiles que conforman los kits escolares que deben entregar este año.

Se estima que más de 1.467.000 estudiantes desde el nivel inicial hasta la educación media - y educación permanente-, de instituciones educativas públicas y privadas subvencionadas recibirán estos insumos.

La entrega, como el año pasado, se realizará en el marco del “Día Nacional de los Kits”, previsto para el 27 de febrero. El inicio de clases será el lunes 23 de febrero.

El año pasado, la entrega de los materiales fue un fiasco. Los útiles se entregaron con retraso y ni siquiera habían llegado a casi el 40% de escuelas y colegios para el tan promocionado “Día Nacional de los Kits”, que en el 2025 había sido el 7 de marzo.

Faltantes de kits se dan por “febreristas”, según Ramírez

“En el calendario 2026 van a encontrar otra novedad que no pudimos concretar el año pasado, pero en el 2027 lo vamos a hacer. El famoso examen de febrero, que hace que los alumnos que rinden ese mes, recién en marzo se inscriban a la escuela. Eso hace que el kit esté deambulando porque el alumno rindió en tal institución, pero luego en marzo pasó a otra”, aseguró el ministro de Educación, Luis Ramírez.

Sin embargo, el año pasado, el problema de faltante de kits se dio porque las entregas a escuelas y colegios se dieron con atraso, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Correos (Dinacopa), encargada de distribuir gran parte de estos insumos.

Es decir, el argumento de Ramírez de que se dio solo por los “febreristas”, no es enteramente correcto. Además de los datos oficiales, se dieron miles de denuncias durante gran parte del año lectivo, por la falta de entrega de los útiles escolares.

“Vamos a adelantar el examen de febrero (del 2027) a diciembre (2026). Va a haber diciembreristas, no febreristas. Entonces en diciembre ya vamos a tener la inscripción y la matriculación de los alumnos, con lo cual ya vamos a poder prever la entrega de kits”, remarcó el titular del MEC.

Primera tanda sale mañana

Unos 4.500 kits escolares salen mañana desde el depósito de la empresa Transporte Guarany S.R.L., adjudicada para repartir parte de estos materiales, con destino al Chaco.

“Yo creo que vamos a llegar con mucho tiempo de anticipación a las escuelas apenas se abran las escuelas ya vamos a estar llegando”, aseguró Luis Ramírez.