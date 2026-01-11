Formación docente: Flacso ofrece cursos libres de verano

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), organiza una serie de capacitaciones denominadas Cursos Libres de Verano 2026, algunos de forma presencial y otros que serán organizados a distancia. Los talleres son abiertos y gratuitos, pero están dirigidos principalmente a docentes que deseen aprovechar la temporada de vacaciones para ampliar sus conocimientos.

Las clases se inician esta semana con dos clases a distancia. Desde este lunes 12 de enero, se ofrece el programa “Formación ciudadana: La Constitución Nacional”, con el profesor Gabriel Benítez Colnago. El taller tiene una carga horaria de 20 horas, de lunes a viernes, de 8:00 a 12.00.

Lea más: Crece traslado de alumnos de escuelas privadas a públicas y el MEC aduce un motivo

También se abre un curso sobre “El arte de leer y analizar entrevistas: estrategias cualitativas para la investigación socioeducativa de docentes y estudiantes”, con el profesor Luis Caputo. Esta clase va desde hoy gasta el miércoles 14 de enero, desde las 15:00, igualmente a distancia.

La semana que viene, el lunes 19 de enero, inicia el taller de música, bajo el título “Introducción al Coro Escolar. Repertorio y Cancionero”, con el Profesor René Ayala. Las clases son presenciales, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00, en el local de la Flacso (Eligio Ayala 965 casi EEUU, Asunción).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más cursos

Para participar de los cursos, los interesados pueden ingresar sus datos en el siguiente enlace, para luego recibir más información sobre fechas, horarios y sobre el contenido de más clases: https://forms.gle/eKQeYURR4UPhuV9z5

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 2 de febrero, comienza el taller “La educación en tiempos de IA y smartphone, aplicando la Teoría Conectivista, con el docente Luis Fernando Ibáñez.

Lea más: MEC anuncia fin de los “febreristas” buscando evitar retraso en entrega de kits escolares

Se destacan tres talleres sobre salud mental en el entorno educativo. “Docencia y salud mental”, con el profesor Fabio Franco Pacuá, el miércoles 4 de febrero, de 17:00 a 20:00, a distancia.

La “promoción de la salud mental en la institución educativa”, con la profesora María Mercedes Sánchez Nardelli, el jueves 22 de enero, de 18: a 20:00, a distancia. Y tercero, un taller sobre “Aprendizaje y desarrollo mental”, con el profesor Melquíades Alonso, el lunes 26 de enero, de 8: a 12:00, también a distancia.

Otros títulos

En la semana del 19 de enero, se destacan los temas como “Principios de la Pedagogía Ignaciana”, con la docente Ada Patricia Cabrera (martes 20 de enero, de 18: a 20:00, a distancia).

Lea más: Escuela San Francisco, en ruinas: iniciarían clases nuevamente en fábrica abandonada

Además, “Principios y metodología de la Educación Popular en el aula”, con la profesora Marta López Centurión. Se trata de un taller de 4 horas, el miércoles 21 de enero, de 15:00 a 19:00, a distancia.