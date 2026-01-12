Migración a escuelas públicas: esto dicen padres y directores

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), según dijo su titular, Luis Ramírez, espera contar con 4.000 alumnos más, desde el segundo al sexto grado, es decir, 20.000 escolares “nuevos”, que pasarán de locales educativos de gestión privada al sector público a partir del año lectivo 2026.

Además, el año pasado, registraron 8.000 alumnos más en el tercer ciclo, del séptimo al noveno grado, también fruto de este traslado desde la gestión privada, según datos oficiales.

Luis Ramírez había asegurado que este “fenómeno” se debe a la implementación de programas como Hambre Cero y la entrega de kits escolares. Con los útiles “familias ahorran entre G. 2 millones a G. 3 millones y no tienen que comprar más libros ni cuadernos”, dijo.

A raíz de estos datos, el presidente de la República, Santiago Peña, brindó unos “tips de ahorro” a las familias paraguayas, básicamente, pidiendo que trasladen a sus hijos a las escuelas públicas para no pagar las cuotas de las privadas.

Padres contradicen a Peña

Francisca Monges, de la Federación de Padres de Escuelas Públicas (Fedapy), aseguró que, al contrario de lo que dijo el presidente, las escuelas públicas no implican un “ahorro” para las familias de los alumnos matriculados.

“Gran parte del funcionamiento operativo de las escuelas públicas es gracias al trabajo de los padres que recaudan fondos. La escuela pública dista mucho de contar con recursos que garanticen una educación de calidad”, apuntó en contacto con ABC TV.

Expresó, además, que Peña desconoce la realidad de las instituciones educativas estatales.

El mejoramiento de pabellones y aulas, los insumos para mantenimiento y lo que tiene que ver con la seguridad en los locales educativos, son cubiertos por los padres y son algunos de los aspectos que más preocupan al sector, remarcó Francisca Monges.

Familias pagan hasta salarios de profesores

También es preocupante la falta de rubros docentes, principalmente en el tercer ciclo y la educación media.

Nery Arca, director de la Escuela Básica N° 245 Profesora Aurelia Torres, de la ciudad de Itá y dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), recordó que el año pasado, tuvieron que salir hasta las calles en protesta por la falta de rubros para varios grados y cursos.

Francisca Monges, de la Fedapy, coincidió con el educador y agregó que, hasta los rubros para los docentes salen del desembolso de las familias en los centros educacionales.

“Recaudamos fondos incluso para contratar docentes ante la preocupante falta de rubros, no hay ahorro para las familias”, ratificó.