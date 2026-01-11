Jóvenes afirman que Peña desconoce realidad de escuelas públicas en “estado crítico”

Con duras críticas al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), jóvenes del proyecto “Levanta Escuelas”, arrancaron el 2026 culminando esta tarde unas refacciones en la Escuela Básica N° 281 Luis Alberto de Herrera, de Asunción.

Las reparaciones en esta institución educativa habían arrancado el año pasado, antes del cierre del año lectivo.

La organización realizó así su intervención número 22 en Asunción, junto a alumnos, padres y autoridades de la institución, según apuntaron. El proyecto se inició el año pasado.

Resaltan que en apenas un año, intervinieron en más de 70 instituciones educativas públicas, la mayoría entre Asunción y Central.

Desafían al Gobierno

El 28 de febrero, “Levanta Escuelas” cumple un año de existencia, ayudando a mejorar la infraestructura escolar.

“Llegamos con un desafío claro, cual es el de llegar a 100 establecimientos levantados y documentar el abandono sistemático del Estado, en especial el silencio del MEC, ante medidas urgentes y reiteradamente solicitadas”, sostuvo Maximiliano Seiferheld, uno de los fundadores del grupo.

La acción en la escuela Herrera, “es también es una manifestación directa contra el discurso del presidente Santiago Peña, quien recientemente promovió como receta la matriculación en escuelas públicas, desconociendo que muchas de ellas son hoy un peligro, con aulas, baños y pasillos en estado crítico”, apuntó el joven.

La organización lamentó la “burla” del presidente hacia los padres que no quieren exponer a sus hijos migrando a instituciones educativas públicas que están en riesgo por su infraestructura y hacia las familias, que no logran llegar a fin de mes.