Bomberos buscan sumar voluntarios a sus filas

El incendio en un céntrico edificio de nuestra capital, de donde fueron rescatadas tres mujeres, una niña y una perrita; en una villa de Sajonia y otro en un local del Mercado 4, así como el auxilio a niños que se atragantaron con un chupetín y un juguete, son situaciones dramáticas recientes en las que la ciudadanía pudo ver a los bomberos voluntarios en acción.

Estos hechos quizás fueron los que tuvieron mayor visibilidad, pero están lejos de ser los únicos. De hecho, las ocurrencias son múltiples e incluyen desde accidentes de todo tipo hasta el rescate de mascotas.

Como si no fuera suficiente el valioso aparte de nuestra sociedad, los bomberos voluntarios también realizan distintas campañas, la más reciente fue la de recolectar juguetes para regalar a niños de escasos recursos el día de los Reyes Magos y en el Día del Niño.

Si la abnegada labor de los bomberos despierta, además del respeto y la admiración que se merecen, ganas de participar de manera activa en sus tareas de salvataje, este es tu momento.

Desde las distintas compañías, los bomberos voluntarios convocan a interesados a sumarse a sus filas a inscribirse en las Academias de Bomberos y tenés hasta fines de enero para anotarte.

Llamado de los Bomberos Voluntarios a servir a la ciudadanía

Las inscripciones se pueden hacer online y el curso tiene una duración de 10 meses y no tiene costo alguno ni la inscripción, la matriculación o mensualidad. Los horarios de las clases están pensados para aquellos que trabajan y/o estudian y queda a cargo del postulante adquirir el uniforme, algunos elementos básicos y el Manual del Aspirante.

Desde la página del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, se informa que la “Escuela de Capacitación Básica (ECB) del Centro de Formación y Capacitación Laboral Academia Nacional de Bomberos del CBVP, se encarga de preparar, instruir y formar a los Aspirantes a Bombero Voluntario Combatiente (BVC) de manera teórica y práctica en todos los temas que hacen a la vida de los que vestimos el Uniforme Amarillo: extinción de incendios, rescate, atención prehospitalaria básica, cuerdas y nudos, orden cerrado, reacondicionamiento físico, código 10 y etc”.

Las actividades de formación de la ECB, popularmente llamada ‘La Academia’, se inician en enero de cada año y concluyen en noviembre. Las jornadas de capacitación a los aspirantes a BVC se realizan los días sábado, de 14:00 a 18:00 horas y los días domingo de 8:00 a 12:00.

Pre aspirante, aspirante y bombero voluntario combatiente

El preaspirante es aquella persona que cumple con los requisitos para postularse a Aspirante a BVC y se inscribe como postulante en un tiempo en el que todavía no inician las actividades de La Academia.

El pre-aspirante podrá asistir los días sábado al cuartel del CBVP para el cual se inscribió, donde iniciará una preparación técnica y física con miras a realización de La Academia; no realiza guardias, no asistirá a servicios, no tripulará móviles de emergencia.

Una vez iniciadas las actividades académicas de La Academia, el pre-aspirante pasa a ser aspirante y de concluir culminar satisfactoriamente La Academia, es ascendido a la categoría BVC, asignándosele una antigüedad y un código radial individual y queda habilitado a servir en uno de los 120 cuarteles que el CBVP tiene en todo el país.

“La forma de servir, de cada BVC, es haciendo guardias nocturnas, las cuales se configuran de forma particular por cada Compañía del CBVP. Estas guardias se realizan una vez cada 6 días, pero pueden variar según las necesidades de cada Compañía o Unidad”, explican.

“Vida por vidas”

“Estamos reclutando nuevos valores en nuestro voluntariado. Es un voluntariado técnico en el cual formamos nuevos voluntarios para emergencias en incendio, tragedia vehicular y atención prehospitalar”, Diego Ríos, Bombero Voluntario Combatiente de la Tercera Compañia Sajonia.

“El lema de nuestro cuartel, la Tercera Compañía es Vida por Vidas, a lo que llamamos esto porque donamos parte de nuestras vidas, día a día, al voluntariado. Nuestros principales servicios son las atenciones a incendios y accidentes vehiculares. Como cuartel, nosotros vivimos de las donaciones y siempre necesitamos de voluntarios para ir supliendo la capacidad operativa de nuestro cuartel”, indicó, tras comentar que el año pasado se incorporaron cinco nuevos bomberos a la Tercera Compañía.

Diego Ríos, técnico en Seguridad Ocupacional, concilia su vida familiar -es padre de dos hijos menores de edad-, con el trabajo en una constructora y el estudio de la carrera de Emergentologia, con la labor bomberil que ejerce hace 20 años.

El profesional, actual coordinador de los aspirantes de 2026, comentó que en la compañía donde presta servicio también hay médicos, abogados y técnicos en distintas áreas que se desempeñan como voluntarios.

“Para mi lo más impactante, es que somos personas comunes, que ayudamos a otras personas en momentos complicados, eso es lo que siempre me llama más la atención”, explicó Ríos, quien se inició como aspirante en el año 2004, oportunidad en que le tocó ayudar durante el incendio del supermercado Ycuá Bolaños.