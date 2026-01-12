Al titular del MEF no preocupa monto de deuda y asegura que van a honrar

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, salió al paso de la críticas por los atrasos en pagos por montos millonarios que vienen denunciando las proveedoras del Estado, entre las que se destacan principalmente del Programa Hambre Cero, constructoras y farmacéuticas. El titular de la cartera aseguró que todas las deudas legales, se van a honrar.

En entrevista en la 1020 AM, el titular del MEF admitió que se tenía un plan de pago con respecto a los proveedores y no e por una cuestión de llegar o no al 1,9% del déficit, sino que se hicieron algunos “gastos estratégicos” que obligó a reacomodar el presupuesto.

“El espacio fiscal que estaba dirigido a un lado, tuvimos que reasignarlo al otro” detalló.

Sin embargo, Fernández insistió en que había se habían comprometido en un plan de pago mucho más importante entre los meses de enero, febrero y marzo de este año, luego de que salgo el decreto reglamentario para el presupuesto 2026.

“Ellos insistían muchísimo en que se pague antes de fin de año, pero era imposible materialmente porque la plata yo no la puedo inventar” señaló Fernández.

El ministro agregó que conforme al plan de pago con los proveedores enero, febrero y marzo, ahora van a “tratar de cumplir” con lo que se propusieron. “Creo que lo vamos a cumplir porque una vez que sale el decreto reglamentario nosotros ya vamos a empezar a efectuar los pagos del mes de enero. De tal manera a que siga disminuyendo la deuda con Hambre Cero y empezar a disminuir la deuda que se tiene con farmacéuticas y con constructoras”, afirmó.

No preocupa los montos

Al ser consultado sobre los millonarios montos reclamados por los proveedores, Fernández indicó que no tienen en cuenta el tamaño de las cifras ya que de todos modos, si son legales, las van a honrar. “Si son doscientos, trescientos, cuatrocientos millones de dólares... Son números importantes y tenemos que cumplir toda deuda que esté legalmente constituida, y que cumpla con todo lo que establecen las leyes, las resoluciones, decretos, nosotros la vamos a cumplir” afirmó Fernández.

Añadió que a su parecer hay demasiada quisquillosidad en cuanto a los montos pero insistió en que ya se han puesto de acuerdo con las farmacéuticas en como sería el esquema de pagos.

En lo que respecta a la parte de las constructoras, admitió que el gran debate sigue siendo sobre la parte de los intereses. “Si bien están en los contratos, existe algo que deberían haber hecho cuando recibieron el capital, que es la reserva de los intereses”, reiteró

Aunque indicó que todo lo que cumple con lo establecido en las leyes, van a estar cumpliendo. “Yo estoy muy tranquilo con respecto a cómo se van a ejecutar las obras o pagar los proveedores de este año”, aseveró.

Déficit con leve desvío de la meta

En otro momento fue consultado sobre el resultado presupuestario del 2025 que cerró con un déficit en un rango equivalente al 2% del PIB, unos US$ 1.047 millones, y levemente por encima de la meta del 1,9% establecido en el plan de convergencia, pero que podría ser mucho más si se pagaban las millonarias cuentas reclamadas por constructoras, farmacéuticas, hambre cero y otras dentro del periodo. El propio Fernández había cuestionado al Gobierno anterior de Mario Abdo Benítez, sobre las deudas atrasadas y no registradas que llevaban a un déficit mucho mayor y por lo cual se había estirado el plan de convergencia fiscal al 2026. Es decir, desde este año, el déficit fiscal debería situarse en nivel del 1,5% del PIB, de acuerdo con lo acordado y establecido en la Ley del Presupuesto.

Sin embargo, Fernández dijo ahora que pese a no cerrar en el 1,9% del PIB como se había establecido en el Presupuesto del 2025, aseguró que el resultado del 2% si está en línea con el meta, aunque se haya desviado un poco. “Si bien se espera que la ejecución debería estar en línea con respecto a la aprobación, muchas veces ocurren eventos inesperados que hacen que se desvíe un poco con respecto a lo que es tu meta, es lo que pasó el año pasado” admitió

Mayor gasto de Caja Fiscal

Según Fernández, entre los factores que incidieron a que este objetivo se desviara de la meta fue el mayor gasto de la Caja Fiscal, superior al estimado y que llevó a cerrar el fondo de jubilaciones con un saldo rojo de US$ 380 millones, cuando inicialmente se previó US$ 350 millones.

“La mayor parte del desvío, justamente, se explica porque finalmente el déficit en la caja fiscal fue mayor a la inicialmente esperada. A nosotros no nos preocupa que haya sido 1,9% o 2%. No es relevante en términos de la disciplina fiscal y no nos parece que eso pueda afectar ni nuestra credibilidad ni la sostenibilidad de la deuda. No estamos obsesionados con eso” afirmó y reconoció que pueden ocurrir eventos inesperados como las recaudaciones que pueden irse por algún motivo por debajo de lo que se tenía proyectado o se de alguna situación como el déficit de la Caja.

Los proveedores del Estado han reclamado reiteradamente el cumplimiento de los pagos atrasados. Las empresas proveedoras del sector salud reclaman alrededor de US$ 600 millones, mientras que el sector de la construcción de obras públicas exige US$ 250 millones, a lo que se suman más de US$ 100 millones en concepto de intereses, además la deuda del programa Hambre Cero, con lo cual la deuda total de estos tres sectores llegaría a unos US$ 1.050 millones.