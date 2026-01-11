Policiales
11 de enero de 2026 - 16:15

Fernando de la Mora: Policía continúa investigando feminicidio en motel

Policías se constituyeron en el motel "Mirage" de Fernando de la Mora.
La Policía Nacional brindó detalles sobre el presunto feminicidio y posterior suicidio en un motel ubicado en Fernando de la Mora. Según detallaron desde la Comisaría 2.ª, la camioneta de la mujer se encontró a dos cuadras del lugar.

Por ABC Color

Ayer, sábado, se registró un caso de feminicidio en el Motel Mirage, ubicado en las calles Julio Cesar Franco y A. González de la zona norte de Fernando de la Mora. Según los datos policiales, Leonardo Martínez Paniagua (25) asesinó a su pareja, Virgilia Adriana (28) y luego se quitó la vida.

Al respecto, el suboficial Héctor Galeano, vocero de la Comisaría 2.ª de la mencionada ciudad, explicó que los trabajadores del lugar escucharon disparos y por esto rápidamente solicitaron presencia policial.

Al momento del ingreso a la habitación, los uniformados encontraron los cuerpos sobre la cama y en la mano del hombre estaba un revólver calibre .38.

Virgilia Adriana Álvarez Alegre, víctima fatal.
Asimismo, detalló que las investigaciones continúan en curso tanto por el departamento especializado de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Camioneta de la mujer

Otra información que precisó Galeano es que los intervinientes localizaron la camioneta de la joven a dos cuadras del motel, ya que ella había ingresado con el vehículo que era utilizado por su pareja para prestar servicios a la plataforma Bolt.

La camioneta que habría utilizado la mujer se encontró a un par de cuadras.
Finalmente, reveló que hasta el momento no pueden determinar si se trataba de una pareja “ocasional” o fija, aunque se espera que con los celulares incautados se encuentren más datos sobre el caso en sí.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.