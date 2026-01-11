Fernando de la Mora: Policía continúa investigando feminicidio en motel

Ayer, sábado, se registró un caso de feminicidio en el Motel Mirage, ubicado en las calles Julio Cesar Franco y A. González de la zona norte de Fernando de la Mora. Según los datos policiales, Leonardo Martínez Paniagua (25) asesinó a su pareja, Virgilia Adriana (28) y luego se quitó la vida.

Al respecto, el suboficial Héctor Galeano, vocero de la Comisaría 2.ª de la mencionada ciudad, explicó que los trabajadores del lugar escucharon disparos y por esto rápidamente solicitaron presencia policial.

Al momento del ingreso a la habitación, los uniformados encontraron los cuerpos sobre la cama y en la mano del hombre estaba un revólver calibre .38.

Asimismo, detalló que las investigaciones continúan en curso tanto por el departamento especializado de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Feminicidio en Fernando de la Mora: asesinó a su pareja en un motel

Camioneta de la mujer

Otra información que precisó Galeano es que los intervinientes localizaron la camioneta de la joven a dos cuadras del motel, ya que ella había ingresado con el vehículo que era utilizado por su pareja para prestar servicios a la plataforma Bolt.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, reveló que hasta el momento no pueden determinar si se trataba de una pareja “ocasional” o fija, aunque se espera que con los celulares incautados se encuentren más datos sobre el caso en sí.

Lea más: Hallan el cuerpo de una mujer en Mariano Roque Alonso y sospechan feminicidio