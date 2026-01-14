Licencias con QR: Tránsito de Villarrica aclara que licencias vigentes no deberán renovarse forzosamente

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villarrica salió al paso de versiones confusas que generaron preocupación entre conductores. Aclaró que el nuevo formato de licencias de conducir con código QR no afectará a quienes cuenten con registros aún vigentes.

En los últimos días, se registró una gran afluencia de personas interesadas en revalidar o renovar sus registros, motivada principalmente por la desinformación en torno a la implementación del nuevo sistema a nivel nacional.

El director de Tránsito de Villarrica, Emilio Duarte, explicó que el cambio al nuevo formato será gradual y no forzará a los conductores a realizar trámites anticipados. “Las personas que adquirieron recientemente su licencia o que aún tienen vigencia no están obligadas a cambiar al nuevo formato”, enfatizó.

Lea más: ¿Todos los conductores ya deben contar con licencia con QR? Esto aclara Opaci

Duarte señaló que Villarrica todavía no inició la expedición de licencias con QR, ya que se encuentra a la espera del calendario oficial de implementación que será establecido por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El nuevo formato único se va a aplicar de manera progresiva en todos los municipios del país”, indicó, al tiempo de recordar que el actual modelo de licencia también fue resultado de un proceso de unificación nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las principales novedades del nuevo sistema, el director mencionó la eliminación del tradicional ticket o etiqueta de revalidación anual. “Ya no se utilizarán más las etiquetas. Todo será digital”, explicó. La licencia contará con un código QR que permitirá verificar, mediante un sistema informático, los años de revalidación abonados por el conductor, así como su historial de infracciones.

Lea más: Pilar implementará licencias de conducir con código QR

Otro aspecto que genera inquietud entre los usuarios es el sistema de puntos, que también estará incorporado al nuevo formato. Duarte aclaró que las infracciones irán descontando puntos y, una vez agotados, la licencia podrá ser suspendida. Recalcó que este sistema de puntos es utilizado hace años, pero ahora será accesible al usuario común sin necesidad de acudir a las oficinas.

“No es una suspensión de por vida”, precisó. “El conductor deberá realizar un proceso de recuperación, que incluye cursos o capacitaciones, para volver a obtener su licencia”.

Respecto a las licencias vigentes, Duarte fue categórico al señalar que no deberán ser cambiadas antes de su vencimiento. “Si una licencia vence en 2028, por ejemplo, recién en ese momento se pasará al nuevo formato”, explicó. El nuevo sistema se aplicará directamente a quienes obtengan su licencia por primera vez o a quienes estén renovando al momento de su vencimiento, pasados los cinco años desde su expedición.

Pese a estas aclaraciones, Duarte recomendó a los conductores no dejar los trámites para último momento y acudir con anticipación a la Dirección de Tránsito cuando se acerquen las fechas de revalidación o vencimiento de sus licencias.