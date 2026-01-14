Migración a escuelas del MEC: instalan “relato antes que dato”, cuestiona ex ministro

Nicolás Zárate, ex ministro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se sumó a las críticas al Gobierno, luego de las cifras brindadas por el actual titular de la cartera, Luis Ramírez, quien habla de una histórica migración de escuelas privadas a las públicas.

En contacto con ABC Cardinal, el lunes, Luis Ramírez dijo que históricamente la migración anual entre sectores rondaba entre 1.500 y 2.500 alumnos, pero actualmente la cifra alcanza alrededor de 40.000 a 45.000 estudiantes, un número que calificó como “extraordinario” y “sin precedentes”.

El secretario de Estado - que además dio declaraciones contradictorias-, aseguró que en total recibirán a unos 60.000 alumnos más en el sistema escolar estatal, luego del traslado masivo desde colegios privados.

Según el titular del MEC y el presidente de la República, Santiago Peña, este traslado “masivo” se da mediante programas como Hambre Cero y los kits escolares. Peña brindó igualmente tips de ahorro a las familias paraguayas, apuntando a que pueden ahorrarse las cuotas de las privadas al enviar a sus hijos a escuelas estatales.

Lo que dijo el ex ministro de Educación

Nicolás Zárate fue ministro de Educación desde marzo del 2022 hasta el 23 de agosto del 2023, cuando asumió en el cargo Luis Ramírez, con la entrada del Gobierno actual.

El ex funcionario educativo explica que, básicamente, la matrícula del sector privado está en torno a los 150.000 a 156 mil alumnos. “Si hubiera una migración de 40 mil alumnos como dice el gobierno, quiere decir que habría una diáspora de 25%, lo cual es imposible”, sostiene.

“Insisto mucho en que el Gobierno no debe mentir a la ciudadanía, porque nosotros necesitamos confiar en nuestras autoridades y evidentemente, ahora están queriendo instalar un relato a la falta de datos”, remarca.

Indica que el Estado no tiene capacidad para absorber de golpe a 40.000 nuevos estudiantes, siendo que en la realidad faltan más de 1.017 secciones entre el tercer ciclo de la escolar básica y la educación media. “Quiere decir que va a estar todo colapsado, no hay forma de que ocurra”, afirma.

Hambre Cero

Zárate iniste en que el Gobierno quiere implantar o forzar un relato para tratar de cubrir la falta de logro que tuvo y así convertir la alimentación escolar (Hambre Cero) en un “hito”.

“La alimentación escolar es muy importante, pero me hubiera gustado que se haga en forma más paulatina para que sea mucho más transparente. Por otro lado, esta alimentación escolar sin la doble escolaridad, o sea, hablando de la jornada escolar extendida, no tiene sentido”, apunta.

Según Zárate, durante su gestión estaban ampliando el programa de jornada extendida, pero bajo la gestión actual se dejó de lado este crecimiento.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, firmó el 27 de diciembre del 2023 la resolución N° 811, por la cual estableció que las jornadas extendidas pasaban a ser opcionales, incluso para las instituciones que ya contaban con esta modalidad. “La jornada extendida se convierte en una modalidad entre las existentes. El MEC no invertirá en su extensión ni sostenibilidad”, habían informado en aquel entonces las autoridades.