MEC: largas filas para inscribirse a escuelas públicas son señal de confianza, según Ramírez

Según Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), las largas filas de familias que buscan un lugar para inscribir a sus hijos a las escuelas públicas, son una buena señal y se debe a la confianza de la gente hacia las instituciones educativas estatales.

El titular de la cartera estatal brindó estas declaraciones ayer, en un intento por responder a las críticas recibidas de parte de la ciudadanía, luego de los tips de ahorro, brindados por el presidente de la República, Santiago Peña, quien sugirió la semana pasada a las familias paraguayas que cambien a sus hijos a las escuelas públicas, para así contar con más dinero en el bolsillo.

“Eso es una buena señal (largas filas para inscripciones) de que la gente busca, confía y quiere llevar a sus hijos a la escuela pública, es una fenómeno que se da cada vez más, sobre todo en la educación media, en muchas comunidades paso esto este año”, aseguró en contacto con la 780 AM.

El año pasado, en algunas instituciones educativas se observaron largas filas por dos motivos. Primero, las familias permanecieron en colas de hasta tres días para esperar por el día de la inscripción, principalmente por la falta de lugares en los locales. Por el otro lado, también hubo filas de espera para asegurar los kits escolares, que no alcanzaron para todos en el 2025.

Las contradicciones de Luis Ramírez

El ministro de Educación también cayó en contradicciones a la hora de brindar datos sobre la migración de estudiantes de escuelas privadas a las públicas. Según dijo, esta mudanza se da debido a programas como Hambre Cero, la tecnología de punta que utilizan y por la entrega de kits escolares.

El 8 de enero, había asegurado que en el 2025, tuvieron la migración de 8.000 estudiantes de colegios privados hacia los de gestión estatal, todos del tercer ciclo, del séptimo al noveno grado.

Ese mismo día aseguró que para este 2026, se esperan el traslado de 4.000 niñas y niños por grado, desde el segundo al sexto grado, es decir, tendrían unos 20.000 escolares más para este curso lectivo que se inicia el lunes 23 de enero.

Al día siguiente, en entrevista con medios de comunicación durante un acto por la partida de los primeros kits escolares al Chaco, aseguró que cuentan con 60.000 alumnos nuevos, producto de la mudanza a establecimientos públicos.

Más datos contradictorios

En contacto con ABC Cardinal, ayer, dijo que históricamente la migración anual entre sectores rondaba entre 1.500 y 2.500 alumnos, pero actualmente la cifra alcanza alrededor de 40.000 a 45.000 estudiantes, un número que calificó como “extraordinario” y “sin precedentes”.

Insistió en que realizarán una encuesta para conocer los motivos de estos cambios. “Si va a ser una encuesta, que tenga todos los principios estadísticos para que sea reconocida y tenga validez. Vamos a trabajar con los padres, vamos a hacer la consulta a quienes se han sumado a la escuela pública y vamos a tener una idea de por qué están viniendo”, remarcó.

Sostuvo que uno de los factores que podría estar influyendo es la mejora en las condiciones de la educación pública. Mencionó “intervenciones en casi 7.000 instituciones, renovación de infraestructura, incorporación de tecnología, mobiliario nuevo y programas como Hambre Cero".

“Tenemos mayor infraestructura y mejor infraestructura. Este año vamos a llegar a tener letrinas cero: las escuelas van a tener baños, agua, condiciones básicas que antes no se daban”, expresó.

Total de matriculados, según Ramírez

Ramírez indicó, en contacto con Monumental 1020 AM, que actualmente el sistema público de educación “puedo decir que teníamos 1.407.000 más o menos y hoy estamos en 60.000 más (1.467.000 alumnos).

“Yo creería que hasta el año pasado teníamos 40.000 más, entonces 1.444.000 alumnos, entonces hay un proceso reciente desde el año pasado, de alumnos en la escuela pública”, manifestó. Finalmente, con estos datos, la diferencia entre el año pasado y el actual, sería de 20.000 escolares más en instituciones educativas estatales.