Este sábado iniciará la edición 100 del Carnaval Encarnaceno

La “Perla del Paraguay” iluminará al país entero con su gran evento del verano, el Carnaval Encarnaceno 2026, que promete magia, brillo, ritmo y color para todos los espectadores del espectáculo.

La que será la edición número 100 de la más que centenaria historia de los corsos en la capital de Itapúa es una buena invitación para disfrutar al máximo un fin de semana en la región, más aún para aquellos que realizan una escapada de turismo interno.

Este sábado, a partir de las 21:00, el ritmo de las batucadas y bandas de música locales se apoderará del Centro Cívico Municipal, popularmente llamado el “sambódromo”. Los corazones de los espectadores empezarán a latir al ritmo del himno del carnaval, canción característica que marca el inicio de la fiesta.

La celebración se extenderá hasta la madrugada del domingo. El espectáculo constará de la participación de cuatro de las cinco comparsas en competencia, además de dos carrozas. También, en cada noche de Carnaval habrá una banda invitada, que pasará en un trío musical cerca de las 00:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre las novedades destacadas para este Carnaval se encuentran las comparsas con mayor cantidad de bailarines en pista, por lo que cada club tendrá más de 100 artistas en cada alegoría. También, la vuelta de imponentes espaldares de 4 metros y la ampliación de la capacidad del “sambódromo” hasta las 17.000 personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: FMK cantará en la costanera de Encarnación, mientras en el Carnaval Encarnaceno actuarán Brenno & Matheus

Orden de largada

El Carnaval Encarnaceno, aparte de ser un espectáculo de gran despliegue artístico, es una competencia entre los tradicionales clubes de la ciudad. Cada equipo monta una alegoría que es calificada por un selecto jurado.

Las alegorías son los temas centrales o conceptos artísticos que cada club o comparsa elige para representar durante el desfile. Estas guían toda la propuesta estética y narrativa de la agrupación en una edición específica. Cada año, todos los clubes confeccionan los trajes, las coreografías y las músicas relacionadas con un nuevo tema.

La apertura de la noche de la competencia la realizará el Club Sacachispas, que presentará en la categoría Carrozas, honrará la riqueza de la cultura azteca con su alegoría “México Eterno” y su reina Sabrina Pecin. Luego, en la misma categoría, hará su pasada el Club Radioparque, que presentará su carroza de “Poseidón: El Reino de las Aguas Prohibidas”, con su reina Ana Paula Aquino.

Lea más: Encarnación es turismo, playa, verano y vacaciones

El plato fuerte: Las comparsas

La categoría principal de Comparsas premia a varias figuras destacadas, aparte de premiar al conjunto. Entre las destacadas se encuentran la Reina, la Musa, entre otras. Cada noche de los cinco sábados programados harán su pasada cuatro de los cinco clubes en competencia.

La primera comparsa en presentarse, luego de las carrozas, será la del Club Universal, que expondrá el tema “Universal Bowl”, encabezados por su reina Gabriela Miranda. Posteriormente, habrá un espectáculo musical, protagonizado por Brenno y Matheus, el dúo brasileño de funknejo que pasará en un trío musical por todo el “sambódromo”.

La segunda comparsa será la del Club Nacional, que traerá un viaje nostálgico con “Volver a Sentir: Un viaje por las décadas”, con Iara Brítez como reina. Posteriormente, pasará el Club San Juan, que propondrá “¡Dale Play! – Que el San Juan suena así”, con su reina Ángeles Ríos y sus figuras principales.

Cerrará la noche el Club 22 de Septiembre, que optará por el arte conceptual de “Avada Kedavra: El Encanto Mortal” y su reina Sharon Flecha. Entretanto, el Club Pettirossi se presentará a partir de la segunda fecha del Carnaval Encarnaceno.