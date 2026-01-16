Presentan denuncia contra la ministra de Obras, Claudia Centurión, en la Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray

La denuncia fue presentada en la Unidad Nº 3 del Ministerio Público en Santa Rosa del Aguaray, a cargo del fiscal José Godoy, con el patrocinio de la abogada Sinthia Ruiz. La letrada informó que, de ahora en adelante, el caso quedará a cargo del agente del Ministerio Público para procesar el documento presentado en su despacho, junto con las respectivas evidencias y testimonios de numerosos afectados y familiares de las víctimas fatales, señaló.

La abogada Ruiz expresó que, con los argumentos presentados, cree que la denuncia se encuadra perfectamente para que los sucesivos hechos de fallecimientos de personas en el trayecto de la ruta PY08 sean interpretados por el representante fiscal como una desidia de la encargada de la cartera estatal, Claudia Centurión, por no gestionar a tiempo la reparación del tramo de 130 km, desde Cruce 6.000 en el distrito de Guajayvi hasta Azotey, distrito ubicado en el departamento de Concepción.

En este caso la ministra aparece como una de las principales protagonistas, debido a que en gran medida está involucrada en la investigación penal, que bien se puede caratular como exposición al peligro en el tránsito terrestre, indicó.

Más de trescientas firmas

Con relación a los firmantes de la denuncia, la abogada Ruiz indicó que en esta primera partida se logró juntar la firma de 365 personas, pero que aún falta recoger más listas que se confeccionaron en otras ciudades del departamento, con las que se estará ampliando la cantidad de ciudadanos que apoyan la denuncia contra la ministra, refirió.

“Por lo menos ya presentamos nuestra denuncia fiscal y de ahora en adelante vamos a ver qué medida puede tomar el fiscal del caso. Sin embargo, nosotros no vamos a parar de insistir para que la ministra Claudia Centurión sea procesada por la Justicia en memoria de los 21 ciudadanos que perdieron la vida durante estos dos años de administración de la funcionaria”, enfatizó.

Con relación al documento presentado en la mañana de este jueves, el fiscal José Godoy, al ser consultado, explicó que, por el momento, todavía no se interiorizó del escrito entregado en su despacho, pero que durante los próximos días se estará informando sobre el contenido del documento..