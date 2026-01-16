Fuertes críticas y acusaciones a las autoridades del gobierno nacional durante la manifestación en San Pedro.

Los manifestantes realizaron ayer una protesta en la Ruta PY08, escenario de numerosos accidentes que tuvieron como descenlace la muerte de al menos 20 personas en los últimos años. Fue con cierre intermitente de la vía, a la altura del barrio San Pedro, distrito de Guayaybí.

El blanco de las críticas fue el Gobierno y en particular, el Presidente Santiago Peña y la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurion, señalados como los principales responsables de los accidentes, pues son los que deberían impulsar el mantenimiento de las rutas nacionales, según señalaron los voceros de la medida de fuerza.

“Basta de inoperancia del MOPC”, “Ministra Claudia Centurión, persona no grata del depto. San Pedro”, “Reparación ya!”, señalaban ayer los pasacalles de los manifestantes, que dijeron estar cansados de la falta de respuestas.

Por eso, dieron plazo hasta el próximo lunes al MOPC para el inicio de las mejoras del trayecto Calle 6.000–Azote’y, la zona más crítica. La cartera informó que el pasado miércoles se concretó la firma de contrato con la empresa TOCSA, por más de US$ 15 millones, para las obras en la ruta.

Gobierno resta importancia a las muertes

Una de las oradoras de la movilización, Idalia Santacruz, una conocida dirigente colorada de la zona apodada “Ña Lili”, se dirigió principalmente a las autoridades del Gobierno nacional, por restar importancia a las sucesivas muertes que se registraron en esta ruta, debido a las malas condiciones del asfaltado.

En ese sentido, expresó que el pueblo les responsabiliza directamente a las autoridades de estos hechos que ocurrieron en este trayecto, como consecuencia de “accidentes” causados por los baches.

Declaró, además, que siente vergüenza de sus correligionarios por la falta de acompañamiento a los habitantes de San Pedro, porque sucesivamente han ignorado el reclamo de los compatriotas de esta parte del país, quienes ya no saben a quién recurrir para frenar las muertes por accidentes en la ruta PY08.

Un arreglo que llega tarde

La dirigente social quiso enviar un mensaje al presidente Peña, y dijo que lamentablemente el mandatario actuó muy tarde para impulsar la reparación de esta importante y deteriorada ruta.

“Estamos defendiendo nuestro derecho a la vida, porque por culpa de esos baches ya murió mucha gente, quedando demasiadas familias enlutadas. Muchos (accidentados) están en los hospitales, otros quedaron incapacitados y eso es lo que nosotros no queremos más. De las promesas ya no vamos a vivir, queremos hechos y no promesas, señor presidente”, enfatizó.

Señaló que el Gobierno se comprometió a enviar las máquinas viales para el lunes próximo y, en ese sentido, dijo que la población espera que eso se cumpla. “Si eso va a ser así, nosotros vamos a continuar con nuestra lucha, porque tenemos el derecho de tener una ruta en buen estado, porque para eso pagamos los peajes y esto no puede seguir así”, subrayó la pobladora.

Que se cumpla el compromiso

Por su lado, la concejal departamental Sonia Medina, quien acompaña a los sampedranos en su reclamo, manifestó que la gente va a estar expectante del cumplimiento del compromiso de las autoridades nacionales sobre el inicio de los trabajos de mejoramiento de la ruta PY08. Considerando que la obra ya fue adjudicada a una empresa contratista, a través de una licitación del MOPC, ya no se puede seguir demorando la obra, refirió.