Prevención, la mayor deuda con huérfanos por feminicidio, reconoce defensor de la niñez

Jorge Chávez, defensor de la Niñez y la Adolescencia, afirmó que la prevención sigue siendo la mayor deuda estatal con los huérfanos del feminicidio.

Lea más: Feminicidios dejaron 218 niños huérfanos en 3 años: ¿Qué pasa con ellos?

Señaló como imperativo que el Estado detecte señales de peligro para no lamentar posteriormente la pérdida de la madre y el quiebre de su entorno familiar.

Para el defensor, es vital asumir directrices preventivas ante señales de hostigamiento para evitar que más niños queden sin protección materna.

Medidas de protección <b> </b>

Chávez explicó que, sucedido un feminicidio, el sistema legal activa los mecanismos para la rápida adopción de medidas cautelares para garantizar el cuidado de los huérfanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Tentativa de feminicidio: Fiscalía investigó más de 200 casos en los últimos seis años

Explicó que se prioriza la permanencia del niño en su seno familiar o familia ampliada, y que solo en su ausencia, se recurre a familias acogedoras o a hogares de abrigo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que la elección de los tutores también se hace mediante rigurosas evaluaciones psicológicas y socioambientales y teniendo en cuenta la voluntad del niño, niña o adolescente, según su madurez y edad.

Relación con el autor

El relacionamiento posterior con el victimario solo se permite si resulta beneficioso para la integridad y el desarrollo del menor, indicó.

Lea más: Aberrante aumento de cifra de feminicidios en enero de 2026

Remarcó que el feminicida puede perder la patria potestad, extinguiendo definitivamente todo vínculo legal con los hijos huérfanos. Esta sanción, considerada la más contundente, responde al grave daño psíquico o físico causado a los hijos por el acto criminal.

Datos

Entre 2023 y 2025, en Paraguay, 113 mujeres fueron víctimas de feminicidio, según datos oficiales del Ministerio Público.

De ellas, 85 eran madres, que dejaron tras de sí 218 niños y niñas que quedaron huérfanos de madre en solo tres años, acorde los datos de la misma Fiscalía.