17 de enero de 2026 - 15:40

Prevención, la mayor deuda con huérfanos por feminicidio, reconoce defensor de la niñez

Cada año, decenas de niños quedan huérfanos debido a feminicidios ocurridos en Paraguay.
Jorge Chávez, defensor público de la Niñez y la Adolescencia, reconoció que la mayor deuda del Estado para con los hijos huérfanos como consecuencia de feminicidios sigue siendo la prevención. “Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer y estar en un ambiente saludable”, reclamó.

Jorge Chávez, defensor de la Niñez y la Adolescencia, afirmó que la prevención sigue siendo la mayor deuda estatal con los huérfanos del feminicidio.

Señaló como imperativo que el Estado detecte señales de peligro para no lamentar posteriormente la pérdida de la madre y el quiebre de su entorno familiar.

Si bien la mujer es la principal víctima en la violencia familiar, en varios casos, niños y adolescentes, así como adultos mayores, también sufren violencia en el hogar.
Muchos niños huérfanos por culpa del feminicidio también fueron testigos de la violencia contra sus madres.

Para el defensor, es vital asumir directrices preventivas ante señales de hostigamiento para evitar que más niños queden sin protección materna.

Medidas de protección <b> </b>

Chávez explicó que, sucedido un feminicidio, el sistema legal activa los mecanismos para la rápida adopción de medidas cautelares para garantizar el cuidado de los huérfanos.

Explicó que se prioriza la permanencia del niño en su seno familiar o familia ampliada, y que solo en su ausencia, se recurre a familias acogedoras o a hogares de abrigo.

Jorge Chávez, defensor público de la Niñez y la Adolescencia.
Indicó que la elección de los tutores también se hace mediante rigurosas evaluaciones psicológicas y socioambientales y teniendo en cuenta la voluntad del niño, niña o adolescente, según su madurez y edad.

Relación con el autor

El relacionamiento posterior con el victimario solo se permite si resulta beneficioso para la integridad y el desarrollo del menor, indicó.

Remarcó que el feminicida puede perder la patria potestad, extinguiendo definitivamente todo vínculo legal con los hijos huérfanos. Esta sanción, considerada la más contundente, responde al grave daño psíquico o físico causado a los hijos por el acto criminal.

Datos

Entre 2023 y 2025, en Paraguay, 113 mujeres fueron víctimas de feminicidio, según datos oficiales del Ministerio Público.

De ellas, 85 eran madres, que dejaron tras de sí 218 niños y niñas que quedaron huérfanos de madre en solo tres años, acorde los datos de la misma Fiscalía.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.