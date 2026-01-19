Tribunal de Ética Judicial ya tiene informe de ministros de la CSJ sobre “reunión secreta”

Con una presentación conjunta, los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que participaron en la reunión secreta que tuvo lugar en Muburicha Roga el 3 de diciembre pasado, contestaron el pedido de informe realizado por el Tribunal de Ética Judicial sobre el particular.

El contenido de la presentación no transcendió pero lo más probable es que se ratificaron en la explicación que dieron en la sesión pública de la CSJ del 10 de diciembre de 2025.

Tribunal de Etica Judicial inició proceso de oficio

El requerimiento se hizo en el marco de un proceso de responsabilidad ética iniciado de oficio ante el escándalo derivado de la sugestiva reunión realizada “entre galos y medianoche” únicamente con los ministros afines al Partido Colorado y la consecuente repercusión negativa en la imagen del Poder Judicial.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel encabeza la lista de ministros participantes, que se completa con Luis María Benítez, César Garay, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón.

No estuvieron presentes los ministros Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos y Gustavo Santander. Posteriormente se supo que los dos primeros ni siquiera fueron invitados y que el tercero, si bien fue invitado, no acudió al encuentro.

La reunión no figuró en la agenda del presidente ni tampoco fue divulgada en la página web de la CSJ.

La explicación de los ministros de la CSJ sobre la“reunión secreta”

El encuentro salió a luz tras una publicación periodística y luego de varios días de rumores sobre la reunión “secreta”, finalmente el 10 de diciembre los ministros se manifestaron sobre el tema.

Fue durante la sesión plenaria ordinaria de la máxima instancia judicial, oportunidad en que los ministros que participaron intentaron justificar el encuentro en el que, alegaron, solo se trataron “cuestiones administrativas”.

En la ocasión, Diesel aprovechó para excusarse por no invitar a Ríos y Ramírez según dijo, por “la premura del tiempo”. Llamativamente, justo los dos a los que “no le alcanzó el tiempo” para invitar no son afines al partido oficialista.

Sanciones éticas previstas

Una vez concluida la feria judicial, el colegiado dará continuidad al procedimiento. El Tribunal de Ética judicial está presidido por Antonia Irigoittia e integrado por Miryam Peña, Carmelo Di Martino, Lourdes Breuer, Olga Talavera y Amparo Samaniego viuda de Paciello.

El Código de Ética Judicial prevé tres sanciones: la recomendación de no volver a incurrir en el hecho que dio origen al sumario, el llamado de atención y la amonestación. Esta última, es la más grave de las sanciones previstas, conlleva su anotación en el legajo del magistrado.

“Feudos” fueron restituidos

La reunión de los ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente Peña despertó recelo principalmente por su proximidad al tratamiento en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley – finalmente aprobado - que planteaba la derogación de una ley que establecía que los ministros de la Corte deben rotar periódicamente en las presidencias de las 18 circunscripciones judiciales del país.

La propuesta fue impulsada y aprobada por la mayoría que ostenta el oficialismo cartista en la Cámara Baja, y había sido criticada por suponer la eliminación de una herramienta legal establecida para evitar que ministros se perpetúen en distintos feudos jurisdiccionales, una circunstancia que históricamente ha facilitado la corrupción.

El proyecto de ley fue promulgado por el Poder Ejecutivo a fines del año pasado. La Ley N° 7615 “que modifica el artículo 8º de la Ley Nº 609/1995 que organiza la Corte Suprema de Justicia’ y deroga la Ley Nº 7058/2023”, fue firmada por el presidente Santiago Peña (ANR-HC) el 29 de diciembre del 2025 y se publicó en pleno feriado del 1 de enero.