21 de enero de 2026 - 17:46

Mafia de los pagarés: docentes no descartan encadenarse frente a la CSJ

Protesta de víctimas de la "mafia de los pagarés" frente a la Corte Suprema de Justicia este martes.
La vocera de los docentes que son víctimas de la mafia de los pagarés, Liz Prieto, lamentó que exista una “inacción” por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) referente al esquema. Por esto aseguró que no descartan encadenarse o llegar a organismos internacionales como medida de fuerza.

Por ABC Color

Liz Prieto, coordinadora de las víctimas de la mafia de los pagarés, apuntó que la Corte Suprema de Justicia no cumple con un protocolo suyo para que se levanten los embargos en los juzgados a nivel país, algo que se debería dar por la “ley de saneamiento”, acotó.

“Como coordinadora, expresamos nuestro rotundo rechazo porque no puede ser que esto continúe todavía. Los Juzgados de Paz de la capital no levantan los embargos, ¿qué esperan? Nosotros no tenemos en claro qué es lo que quieren realmente", detalló.

Asimismo, citó que ante esta inacción por parte de las autoridades del Poder Judicial “se evidencia una clara intención de mantener la vigencia de la mafia”.

Pese a esto, aseguró que continuarán “firmes” con sus reclamos, incluso al punto de encadenarse frente al Palacio de Justicia o llegar a organismos internacionales.

Detención de abogada

Sobre la detención de la abogada Zully Ortiz, quien habría amenazado al periodista Carlos Benítez por denuncias referentes a la mafia de los pagarés, dijo que esto es “un poco alentador”, pero tampoco llega a ser suficiente.

La abogada Zully Ortiz, fue detenida como presunta instigadora de las amenazas dirigidas contra el periodista Carlos Benítez.
“No es la única persona detrás; en la casa se encuentran expedientes y yo me voy al juzgado y no encuentro. En cualquier día, a cualquier hora, ¿en qué era democrática lo que vivimos si los periodistas son amenazados y un don nadie nos roba nuestro salario? Tenemos esperanzas de que esto alguna vez tiene que terminar”, sentenció.

