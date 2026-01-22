Caso Thirza: MP y querella piden aumentar penas a condenados por muerte de niña

Los escritos de apelación fueron presentados por la fiscal Mirtha Arévalos y la familia de la niña Thirza Belén Portillo Franco, representada por los abogados Helios Cuellar, Shirley Rodas, Víctor Poletti y Vilma Marecos; en contra de la Sentencia Definitiva N° 658 dictada en fecha 22 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Sentencia que integran Celia Salinas (presidenta), Víctor Alfieri y Olga Ruiz.

Mediante el fallo de primera instancia el colegiado condenó a 8 años de prisión a la odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón; a 7 años de encierro al anestesista Adrián Cayetano García y, a 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad al endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy, por la muerte de la niña de 9 años, Thirza Belén Portillo, ocurrida el 12 de noviembre de 2021.

La odontóloga Sandra Obertino y el anestesista Adrián García, con votos en mayoría, fueron declarados culpables de homicidio doloso, en grado eventual. Sin embargo, para el caso del endodoncista Vicente Cabrera, los jueces en forma unánime consideraron que cometió homicidio culposo. La magistrada Olga Ruíz votó, en los tres casos, por la calificación de homicidio culposo.

Tanto la agente del Ministerio Público como la querella adhesiva solicitan a la Cámara de Apelaciones la nulidad parcial de la S.D N° 658 del 22 de diciembre de 2025, y el reenvío del expediente para que otro Tribunal de Sentencia aumente las penas en contra de los tres encausados. En el caso de la Fiscalía también apeló la absolución de los profesionales del hecho de comercialización de medicamentos no autorizados.

Cambió procedimiento y no informó a padres de Thirza

Al dar a conocer la sentencia condenatoria la jueza Celia Salinas resaltó que para el tribunal quedó plenamente probado en juicio oral, que la odontóloga Sandra Obertino es especializada en odontopediatría, propietaria y responsable de la clínica denominada ‘Mommy Dent’, del barrio Loma Pytã de Asunción.

Agregó que “en su carácter de profesional tratante y responsable del consultorio (Obertino) programó, organizó y coordinó el procedimiento odontológico de tratamiento de conducto a la menor Thirza Belén Portillo Franco, de 9 años, fijando fecha el día 12 de noviembre de 2021, en hora en la mañana.

“La acusada decidió que el procedimiento se realizara bajo sedación, asegurando que contaba con personal capacitado y el procedimiento sería seguro, minimizando los riesgos, refiriendo que se trataría de una sedación leve o mínima, primeramente, y luego cambió por la sedación profunda, sin haber hecho firmar el consentimiento informado a los padres de la menor, circunstancia que surge de las declaraciones testificales de Gloria Paola Franco y Narciso Portillo”, detalló la presidenta del tribunal.

Salinas agregó que para la realización del procedimiento la acusada contrató y permitió la intervención del técnico Adrián Cayetano García Legal, quien no posee la habilitación legal ni el título médico para realizar por sí dicho procedimiento; y también contrató al odontólogo Vicente Damián Cabrera, para encargarse del tratamiento de conducto, conformando de ese modo el equipo que intervino en el acto médico.

Homicidio con dolo eventual quedó probado

En cuanto a la calificación del dolo eventual, principalmente sobre la odontóloga Sandra Obertino, la magistrada señaló que este, según la doctrina, se configura cuando el autor prevé la posibilidad de la producción del resultado típico y pese a ello continúa con su accionar aceptando dicho riesgo.

Respecto al caso de la niña Thirza puntualizó que concurren los elementos del dolo eventual, que es la previsión del resultado; puesto que la odontóloga en caso de su formación profesional, experiencia y responsable del consultorio, conocía que para la realización de una sedación profunda en un niño era necesarios un médico anestesiólogo y equipamiento adecuado, y era consciente que fuera del ambiente hospitalario había riesgo concreto y elevado de muerte e igual aceptó el riesgo.

En los escritos de apelación tanto el Ministerio Público como la querella argumentan que el Tribunal de Sentencia realizó una errónea aplicación de la ley penal punitiva, falta de motivación suficiente, incoherencia interna y violación del principio de proporcionalidad.

En consecuencia, solicitan que la Cámara de Apelaciones haga lugar a la nulidad parcial de la sentencia de primera instancia y ordene el reenvío de la causa para que otro Tribunal de Sentencia lleve a cabo un nuevo juicio, pero solo con relación a las penas impuestas a los tres acusados por la muerte de la niña Thirza Belén.

Thirza murió en intervención odontológica

El 12 de noviembre de 2021, los padres de Thirza llevaron a su hija a la consulta en la clínica Mommy Dent. El procedimiento estaba fijado para las 7:00, pero inició recién a las 8:00, porque el endodoncista llegó tarde. El matrimonio quedó en la sala de espera y Thirza entró al consultorio, a diferencia de las dos consultas anteriores, Thirza lloró mucho antes.

Ante la preocupación del matrimonio por la intranquilidad de la niña, Obertino dijo a los padres que no se preocuparan porque estaba en las mejores manos, que iba a ser solo un pinchazo y luego no iba a sentir nada.

Incluso salió en dos ocasiones durante el procedimiento para informar que estaba todo bien. Sin embargo, en la segunda vez que salió a reportarse a los padres, informó a los mismos que ya se estaba terminando el trabajo, y luego uno de los profesionales que estaban en el consultorio la llamó.

La tensa calma que se apoderó del momento se convirtió en pesadilla en cuestión de minutos, cuando Obertino salió a comunicar a los padres que “Thirza no despierta”. En la desesperación, el padre salió corriendo a la calle para pedir ayuda, para ese entonces la ambulancia estaba en la esquina buscando el local, pues ya desde la clínica habían solicitado el servicio.

“Cuando vi a mi hija ya sabía que no estaba más ahí, uno como mamá no quiere creer eso, pero cuando llegó a Lacimet, se confirmó que tenía más de 45 minutos su fallecimiento. También se dijo que ella se podía salvar si había una rápida asistencia, pero más de media hora tardó para que viniera la ambulancia. Ellos no nos dijeron nada”, recordó, tras comentar que no le informaron ni consultaron sobre la aplicación de la anestesia general.