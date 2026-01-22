Essap dice que ya funcionan cinco de los siete hidrantes en San Bernardino

Durante las inspecciones fueron revisados los siete hidrantes existentes en la ciudad. Ante las dificultades operativas reportadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Bernardino para la utilización de algunos de estos equipos, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes de la ESSAP y los bomberos en el cuartel local, con el objetivo de mejorar la coordinación, el manejo operativo y la correcta identificación y ubicación de los hidrantes.

Al respecto, Fernando Portilla, jefe departamental de Bomberos Voluntarios de Cordillera, señaló que la reunión sirvió para coordinar los trabajos preventivos que se deben tener en cuenta para esta temporada alta. Indicó además que uno de los principales inconvenientes detectados era la incompatibilidad de las llaves utilizadas para la operación de los hidrantes.

Por su parte, Juan Morínigo, gerente de Redes de la ESSAP, resaltó que desde ayer se vienen realizando verificaciones técnicas y que, de los siete hidrantes existentes en la ciudad, cinco se encuentran actualmente operativos.

Morínigo detalló que los hidrantes intervenidos corresponden a las calles Mbocayá, Colón, barrio Centro, Plaza Central y avenida Wenceslao López la última su inconveniente era la compatibilidad con las llaves de los bomberos, pero eso ya fue resuelto porque esta mañana se hizo entrega de llaves que si serán compatibles para los trabajos que deben desarrollar.

En tanto, quedaron pendientes de intervención los ubicados en inmediaciones de Guillermo Naumann Calle López y Sebastián Schaerer.

Consultado sobre la periodicidad de las revisiones, Morínigo señaló que no existe un plazo fijo, pero aseguró que “siempre se hacen los trabajos” con los recursos disponibles. Reiteró además que ya se realizó la entrega de las llaves que servirán para utilizar las bocas hidrantes cuando sea necesario.

Con respecto al incendio fatal ocurrido en la noche del lunes, sostuvo que se hicieron todos los esfuerzos posibles y aclaró que la víctima no pudo ser salvada no por falta de agua, sino por la gran magnitud del siniestro.

Varias obras en San Bernardino, dice Essap

De manera paralela, la Essap recordó que en San Bernardino se encuentran en ejecución varias obras de mejora del sistema de agua potable, entre ellas la construcción de una nueva planta, la readecuación de redes y otras intervenciones técnicas orientadas a optimizar el servicio en la ciudad.

La empresa aseguró que continuará con el seguimiento de las acciones técnicas anunciadas, dentro del ámbito de sus competencias, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar la prestación del servicio en beneficio de la comunidad.

