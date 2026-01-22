MEC: Escuelas Abiertas, entre escombros y andamios

El programa Escuelas Abiertas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que plantea actividades recreativas desde la tercera semana de enero, en vacaciones de verano, arrancó buscando alejar a los estudiantes de las drogas y la violencia.

El plan se desarrolla en 300 instituciones educativas públicas, distribuidas en casi todos los departamentos del país. El ministro de Educación, Luis Ramírez, prometió en varias ocasiones extender este proyecto a más centros educativos, pero hasta la fecha, tal cosa no ocurrió.

La supervisora Zunilda Palacios es la directora del programa en la Escuela Básica N° 17 República del Perú, en el barrio Sajonia de Asunción. En este local, están anotados 160 niños de los alrededores, pero asisten a diario unos 100, según indicó la funcionaria.

“Tenemos actividades recreativas, ejercicios de lectoescritura, que si bien no son formales como en las clases, nos sirven para dar seguimiento y para saber cómo están los alumnos con los contenidos, para hacer seguimiento”, afirmó.

Reparaciones para el inicio de clases

En la escuela Perú, las actividades de Escuelas Abiertas se realizan en medio de reparaciones del techo de los pabellones. La institución educativa cuenta con un promedio de 1.000 alumnos matriculados por año.

“Es un techo muy viejo, la escuela tiene más de 100 años y acá funcionan todos los niveles. Al lado tenemos la Escuela de Comercio N° 3 y hasta la Supervisión funciona acá”, aseguró Palacios.

La institución cuenta con G. 240 millones proveídos por el MEC para infraestructura y los trabajos se realizan en la entrada en esta semana, por lo que no genera un obstáculo ni problemas de seguridad para los participantes de Escuelas Abiertas, según indicaron.

Los sanitarios de la institución educativa, principalmente del primer y segundo ciclos también fueron reparados.

En fábrica abandonada

Los niños de la Escuela Básica N° 8175 San Francisco, de Zeballos Cué, participan de Escuelas Abiertas dentro de una fábrica abandonada, debido a que la institución se encuentra en riesgo de derrumbe.

Las madres de la comunidad esperan una respuesta del MEC y de Itaipú, que se comprometieron a resolver la situación, pero hasta ahora no se realizan las refacciones necesarias. Las clases inician el lunes 23 de febrero.