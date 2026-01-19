MEC: Escuelas Abiertas en fábrica abandonada debido a aulas clausuradas

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) arrancó esta mañana su programa de verano Escuelas Abiertas en 300 instituciones educativas públicas de distintas zonas del país. Plantean actividades deportivas, artísticas y de lectoescritura, 3 o 4 veces por semana, hasta casi el primer día de clases, previsto para el lunes 23 de febrero.

Lea más: MEC: el 60% de escuelas no tiene inspección de seguridad de infraestructura, dice la OPS/OMS

La propuesta, según autoridades, es abrir un espacio de esparcimiento y de formación integral para alejar a niños y adolescentes de las adicciones, promover sus talentos y fomentar el pensamiento crítico a través de la lectura.

Sin embargo, el inicio no fue igual para todos los niños que se sumaron a las actividades, como ocurrió en la Escuela Básica N° 8.175 San Francisco de Zeballos Cué, en Asunción.

El establecimiento está clausurado desde inicios del 2025, debido al riesgo de derrumbe en el cielorraso. Además, los baños están totalmente destruidos, sus ventanas rotas y paredes agrietadas por doquier. Hace casi un año que las familias urgen comenzar las refacciones necesarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fábrica abandonada

Pese a la desidia de las autoridades del MEC y de la Itaipú, que deben encargarse de la reparación de la escuela, la comunidad escolar se sumó a Escuelas Abiertas, pero en lugar de usar el predio en peligro, utilizaron una fábrica abandonada en la entrada al barrio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Medidas del MEC dejan a niñas expuestas a violencia de género, afirma Feipar

La fábrica en cuestión es “Industria Textil San Francisco”, que figura a nombre del empresario cartista Andrés Gwynn, amigo y exasesor del expresidente Horacio Cartes.

Chiara Capdevilla, pareja del actual titular del Partido Colorado, también figura como propietaria de la textil, según datos a los que accedió ABC Color.

Hasta ahora se desconocen los motivos del abandono de la fábrica, que supuestamente debió dar trabajo a los pobladores de la zona.

Obras debieron iniciar la semana pasada

Según datos brindados por Itaipú, los trabajos en la escuela debieron iniciarse el lunes 12 de enero. La empresa ya fue contratada a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Sin embargo, hasta la fecha no hay un solo obrero en la escuela.

Lea más: MEC: experto desmonta versión del Gobierno sobre ahorro en escuelas públicas

“Nos dijeron que hay una orden de trabajo entre diciembre y enero, pero ya llega fin de mes y seguimos sin obra en la escuela”, lamentó Guillermina Fernández, directora de la institución.

Las madres también lamentan el abandono por parte del MEC y de Itaipú, indicando que ya realizaron toda medida de fuerza posible ante la escuela clausurada.

Lea más: Santiago Peña priorizó a niños en su Gobierno, pero para cerrar millonarios negocios

Mientras las reparaciones no se ejecuten, los alumnos darán nuevamente clases en esta fábrica abandonada, con los grados separados apenas por terciadas. Esto, según indicaron las mamás, dificulta la enseñanza.

“Una profesora le habla a sus alumnos y la profe y los alumnos del otro grado también escuchan todo. Al mismo tiempo, ella también quiere darle indicaciones a sus alumnos. Así no se aprende”, lamentó Andrea Duré, mamá de uno de los estudiantes.