Activista cuestiona “impunidad administrada” en caso Ñoño Núñez

“Decir que la causa ‘sigue su curso’ cuando no hay tribunal completo, no hay resolución y el expediente lleva casi 12 años dando vueltas, es faltarle el respeto a la ciudadanía”, expresó la Abg. María Esther Roa, integrante de la organización “Somos Anticorrupción” y la Coordinadora de Abogados del Paraguay; cuestionando el comunicado de la Corte Suprema de Justicia en relación con el caso de Óscar “Ñoño” Núñez, exgobernador de Presidente Hayes.

La letrada criticó que la máxima instancia judicial afirme que la causa de Ñoño Núñez “sigue en trámite y no está paralizada”, ya que omite deliberadamente el dato central: que el político colorado cartista fue imputado el 10 de marzo de 2014, lo que significa que han pasado 11 años y 10 meses y el proceso sigue sin resolución firme.

Lea más: Advierten sobre posible impunidad de Ñoño Núñez en causa por “tragada” de G. 42.500 millones

Roa resalta que dicha situación no es “trámite” sino que se trata de una “impunidad administrada”, teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia, que condenó a Óscar Núñez a 11 años de cárcel por lesión de confianza y administración en provecho propio; fue dictada recién el 14 de diciembre de 2023, luego de 9 años, 9 meses y 4 días de la imputación fiscal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el punto detalló que la apelación especial fue interpuesta el 8 de enero de 2024 y el Tribunal Multifueros de Villa Hayes sigue sin estar plenamente integrado, impidiendo cualquier avance real del proceso. “Sostengo que cuando la Justicia no resuelve en tiempo y forma, se convierte en cómplice. El comunicado no tapa la realidad: la mora judicial también es corrupción”, remarcó la activista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Caso Ñoño Núñez sigue en trámite dice CSJ

Ante publicaciones respecto a la dilación para el análisis de los recursos planteados por la defensa, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado el miércoles último, en el que señaló que la causa “Oscar Venancio Núñez y otros s/ Lesión de Confianza y otros”, tramitada en la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, se encuentra actualmente en etapa de integración del Tribunal de Apelaciones Multifueros.

Lea más: Poder Judicial sostiene que la causa de Óscar “Ñoño” Núñez sigue en trámite y no está paralizada

“El proceso de integración se encuentra debidamente documentado y en curso, y responde a las reglas legales y administrativas vigentes. La intervención de la Corte Suprema de Justicia en esta etapa no es discrecional ni implica valoración alguna sobre el fondo de la causa, sino el cumplimiento del mecanismo legal previsto para asegurar la prosecución del proceso”, resalta parte del comunicado.

El máximo tribunal agregó que el expediente se encuentra actualmente en proceso de integración del Tribunal de Apelaciones competente, en el marco del proceso de integración, y no obra en sede de la Corte Suprema de Justicia.

En consecuencia, la máxima instancia judicial afirmó que la causa no se encuentra paralizada por inacción, sino que continúa su tramitación dentro del procedimiento de integración que la ley establece como condición necesaria para su resolución.

Lea más: “Ñoño” Núñez, condenado a 11 años de cárcel y es enviado directo a prisión

Apelación de Ñoño, en feudo del “clan Núñez”

En setiembre de 2024 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Víctor Ríos, con los votos en mayoría de estos últimos, declaró competente al Tribunal de Apelaciones Multifueros de la Circunscripción de Presidente Hayes para resolver en relación a la apelación planteada por la defensa de Ñoño Núñez.

La ministra María Carolina Llanes (preopinante), sostuvo que se debe tener consideración a las reglas de la Acordada N° 1.406/2020 y, en base a lo que esta dispone, se debía declarar la competencia del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.

Sin embargo, el ministro Luis María Benítez Riera describió que el Tribunal de Apelaciones Multifueros de Presidente Hayes intervino en la presente causa penal contra Óscar “Ñoño” Núñez, dictando varios autos interlocutorios entre los años 2014 y 2019. En tal sentido, y basándose también en la Acordada N° 1406/2020, sostuvo que el tribunal que intervino previamente en el caso mantiene competencia.

Lea más: Tribunal de Sentencia dicta arresto domiciliario de Oscar “Ñoño” Núñez

Al voto de Benítez Riera se adhirió el ministro Víctor Ríos, declarando así que el del Tribunal de Apelaciones Multifueros de Presidente Hayes, feudo del exgobernador cartista condenado por el desvío de G. 42.500 millones, es competente para resolver las apelaciones planteadas.

El fiscal Luis Said pidió a la Cámara de Apelaciones que ratifique la pena a 11 años de cárcel y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por otros 10 años para Ñoño Núñez; así como las condenas del también ex gobernador Emigdio Benítez (7 años y seis meses), Edulfo Verón (6 años), Nancy Núñez (5 años) y Raúl Delgado a 3 años de prisión.