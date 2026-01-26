Fuerte custodia policial en protesta contra titular de la Aneaes

Una fuerte custodia policial rodeó este lunes la sede de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) durante una protesta de repudio contra su titular, José Duarte Penayo, a quien estudiantes universitarios acusan de reivindicar la dictadura stronista y de mantener una postura servil al Partido Colorado.

La movilización se realizó frente a las oficinas de la institución, sobre la calle William Richardson, en Asunción, donde los manifestantes exigieron la renuncia o destitución del funcionario, hijo del expresidente Nicanor Duarte Frutos.

En el lugar se habilitó un micrófono abierto “por la memoria histórica” y en rechazo a las recientes declaraciones del titular de la ANEAES.

Durante la cobertura de ABC, se pudo constatar una importante presencia de policías uniformados custodiando el edificio. En ese momento, el número de agentes superaba ampliamente al de los manifestantes.

“Reivindicaciones vacías y retórica fascista”

José Giménez, estudiante de Medicina, habló en representación de un grupo de universitarios y calificó las expresiones de Duarte Penayo como “disparates totales”.

“Son reivindicaciones vacías, una retórica fascista. Está reivindicando un tiempo de nuestra historia que fue un perjuicio total: 35 años de perjuicio para nuestro pueblo”, afirmó.

Recordó que durante la dictadura no se fundó ninguna universidad pública, hubo represión sistemática, miles de detenciones arbitrarias, desaparecidos y ejecuciones. “Fue un periodo muy oscuro. Es una bofetada a nuestra historia y a nuestra memoria”, agregó.

Cuestionan que un referente educativo defienda la dictadura

Giménez sostuvo que resulta grave que este tipo de discursos provengan de una autoridad de la educación superior.

“Una persona encargada de la educación superior del Paraguay está reivindicando un periodo horrible, incluso de persecución intelectual. Nada bueno puede salir de eso”, señaló.

Consultado sobre si era suficiente que Duarte Penayo haya dicho que el stronismo no es un modelo para el futuro, Giménez fue tajante.

“Imaginate decir algo positivo sobre Hitler en Alemania. Eso es cárcel. Acá no pasa nada y encima está en un cargo muy importante. Es una bofetada para todos los que estudian y trabajan todos los días”, expresó.

Los manifestantes insistieron en que Duarte Penayo no reúne las condiciones para seguir al frente de la Aneaes.