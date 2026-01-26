Nacionales
Sigue dificultad para detectar vuelos narcos, dice ministro de Defensa

Un integrante de las Fuerzas Militares de Paraguay observa la una avioneta incinerada en el departamento de Concepción.
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, se refirió al caso de la avioneta que se incineró en una estancia en Concepción. Según el funcionario, la aeronave tenía un plan de vuelo para volar dentro de Bolivia. Reconoció que sigue el problema de detectar vuelos irregulares como los de los narcos en el país.

Por ABC Color

Este fin de semana se dio a conocer el hallazgo de una aeronave tipo Cessna 210, con matrícula boliviana CP-3187, totalmente incinerada en un sector de la estancia Toldo Kue en el departamento de Concepción. Al respecto, el ministro de Defensa, Óscar González, confirmó que el vuelo fue irregular.

De igual manera, reveló que la aeronave contaba con un plan de vuelo, pero dentro de Bolivia, y al momento de desviar su rumbo, ya invadió espacio paraguayo.

“En un intercambio de informaciones con autoridades bolivianas se detectó que tenía un plan de vuelo para trasladarse de una localidad a otra”, detalló.

Asimismo, precisó que mediante un equipo del CODI que llegó al lugar en helicóptero ya encontraron con el vehículo incinerado, pero sin indicio alguno sobre la presencia de una persona.

Vuelo narco

Según el ministro, la principal sospecha es que la actividad de esta aeronave era de narcotráfico, ya que en su interior se encontraron varios billetes de dólares, además de relojes, municiones y también varios bidones.

Dólares,relojes, cartuchos y cargador de fusil fueron encontrados en el avión incinerado.

Finalmente, apuntó que, pese a que ya se adquirió un radar para este tipo de vuelos, citó que “no es que uno compra, traen y montan”, sino lleva un tiempo que podría llevar varios años, aunque el plazo esperado para nuestro país es de 30 meses. “Tenemos dificultades para la detección de vuelos irregulares”, reconoció.

