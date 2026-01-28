Abuchean y expulsan al precandidato de Honor Colorado del Mercado Municipal de Villarrica

Un tenso momento se vivió en el Mercado Municipal Nº 1 de Villarrica cuando el precandidato a intendente municipal por Honor Colorado, Rubén “Pilo” Fanego, fue abucheado y expulsado del lugar por un grupo de comerciantes mientras realizaba una visita en el marco de su campaña electoral.

Fanego, quien actualmente se desempeña como concejal departamental de Guairá y es presidente de la Junta Departamental, recorría el mercado acompañado por dirigentes de su movimiento, entre ellos el concejal departamental Marcos Rivas, también de Honor Colorado.

Según se observa en varios videos difundidos en redes sociales, el precandidato fue abordado por un grupo de trabajadoras del mercado que comenzaron a increparlo con gritos de “¡fuera, fuera!”, obligándolo a interrumpir su recorrido y abandonar el sitio.

En las imágenes se escucha a las comerciantes expresar su descontento con consignas de repudio, algunas de ellas cuestionando su pertenencia al Partido Colorado y su vínculo con el movimiento Honor Colorado.

A través de sus redes sociales, Rubén “Pilo” Fanego emitió un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, señalando la visita como positiva y minimizando la reacción del grupo de comerciantes.