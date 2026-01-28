FEP: “Pase lo que pase”, clases no se iniciarán según calendario escolar

Dentro del marco del conflicto que desata la reforma de la Caja Fiscal, el sector docente se ratifica en su rechazo a establecer una edad mínima jubilatoria de 57 a 60 años, como plantea el Gobierno, y anuncia que el lunes próximo definirán si van al paro, a modo de protesta.

En caso de que se dé el paro de docentes que afectaría a cerca de 80.000 profesionales, no se desarrollarán las clases el lunes 23 de febrero, como lo establece el calendario escolar.

“Lastimosamente el 23 de febrero y la primera semana no vamos a tener clases en todas las escuelas del país; es decir, vamos a pelear por la derogación de la ley que ellos aprobaron”, manifestó Silvio Piris, presidente de la FEP.

Anunció que los gremios docentes, militares y de las fuerzas públicas podrían convocar a una movilización que tiene como fecha tentativa el 5 de febrero.

“Nos queda una semana para hacer el lobby correspondiente con los diputados”, resaltó.

Agregó que no están en contra de que se lleve adelante una reforma, pero que no están de acuerdo en “condenarle a un docente” a que trabaje hasta los 57 o 62 años de edad.

“Sólo el que está en el aula conoce la situación de estrés, el desgaste que tiene hoy el docente y condenarle a un docente de 60 años a que imparta clase con niños de preescolar o de primer grado, creo que no es más conveniente”, manifestó.

También dijo que los parlamentarios tienen la intención de tratar el proyecto de ley a tambor batiente antes de que se inicien las clases.

“Pero independientemente de lo que ocurra, si la Cámara de Diputados y de Senadores aprueba, posteriormente el Presidente promulga, nosotros no vamos a iniciar las clases, vamos a ir porque esto se elimine nuevamente”, enfatizó.