Preparan concurso de pesca infantil en el Parque Manuel Ortiz Guerrero de Villarrica

La Municipalidad de Villarrica se encuentra ultimando los preparativos para una nueva edición del ya tradicional Concurso de Pesca, que se desarrollará en el Lago Ykuá Pytã del Parque Manuel Ortiz Guerrero, uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la capital guaireña.

La actividad se desarrollará el domingo 1 de febrero, a partir de las 09:00. Está dirigida a niños y adolescentes de entre 5 y 15 años, quienes podrán participar acompañados de sus familiares.

Desde la organización señalaron que el concurso apunta a fomentar la recreación sana, el deporte y la convivencia, además de incentivar el cuidado del entorno natural y el uso responsable de los espacios públicos.

De acuerdo con la información oficial, el costo de inscripción será de G. 25.000, y los interesados podrán anotarse en el Museo Maestro Fermín López, de 07:00 a 13:00, y el sábado de 08:00 a 11:00. Para mayor información, se habilitó la línea 0966-893464. Los participantes deberán concurrir con su propia caña de pescar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Pesca en familia en el Lago Ykuá Pytã de Villarrica

En ediciones anteriores, el concurso logró una masiva convocatoria, llegando a registrarse alrededor de 250 a 270 participantes, con capturas que alcanzaron peces de casi cuatro kilos. El evento no solo tiene un carácter competitivo, sino también educativo y ambiental, ya que contribuye al control poblacional de peces en el lago, que se encuentra sobrepoblado de distintas especies, principalmente tilapias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En competencias pasadas, el intendente Magín Benítez (PLRA) destacó la alta concurrencia de familias y valoró el impacto positivo de estas iniciativas. “Son actividades propicias para despejarse, compartir en familia y practicar un deporte sano como la pesca”, había señalado en su momento el jefe comunal.

Lea más: Villarrica y alrededores como opción ideal para una escapada familiar y turismo interno

Además de la competencia, los asistentes podrán disfrutar de los atractivos naturales del parque, uno de los principales sitios turísticos de la ciudad, que alberga el lago, áreas de recreación y el monumento en honor al poeta Manuel Ortiz Guerrero.