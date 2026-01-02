Villarrica y alrededores como opción ideal para una escapada familiar y turismo interno

Villarrica del Espíritu Santo, capital del departamento de Guairá, se posiciona como uno de los destinos más completos para el turismo interno, ofreciendo una combinación de historia, cultura, arte y naturaleza.

Conocida como la “ciudad andariega”, Villarrica invita a recorrer sus calles cargadas de historia, donde se conservan antiguas casas coloniales, murales artísticos y espacios públicos que mantienen su legado cultural.

Desde la Secretaría Municipal de Turismo destacan que los recorridos pueden realizarse de manera independiente o con el acompañamiento de guías turísticos, quienes brindan información histórica y cultural que enriquecen la experiencia de los visitantes.

Entre los circuitos urbanos más concurridos se encuentran el paseo por las casas antiguas, los murales artísticos, el Paseo Manú, los jardines de Chiquitunga y la exestación del ferrocarril, puntos que fusionan el pasado con propuestas recreativas actuales.

Toda la información sobre circuitos, atractivos y servicios turísticos se encuentra disponible en la plataforma “Circuitos de Villarrica” en Google Maps, permitiendo a los visitantes planificar sus recorridos con facilidad.

El Parque Manuel Ortiz Guerrero es uno de los puntos más visitados del circuito turístico. Allí se encuentra el lago Ykuá Pytã, hábitat natural de carpinchos, garzas y patos, además de un sendero y áreas verdes ideales para el descanso en familia.

A pocos kilómetros de Villarrica se encuentra Itapé, considerada la capital espiritual del Guairá. En este distrito, los visitantes pueden recorrer el histórico Santuario Diocesano de la Virgen del Paso, uno de los principales centros de devoción mariana del país.

Itapé también ofrece atractivos naturales como la playa Ysoró, ubicada a orillas del río Tebicuarymí, que se convierte en un punto muy concurrido durante las temporadas calurosas, ideal para refrescarse y pasar la tarde en familia.

Otro destino cercano es el distrito de Independencia, que se destaca por su amplia variedad de atractivos naturales en plena Cordillera del Ybytyruzú, con saltos de agua, balnearios naturales y cerros aptos para el turismo de aventura.

Entre los sitios más visitados se encuentran el Salto Suizo, el Salto Pa’i, el Salto Cantera, además de cerros como el Akatí y espacios rurales y granjas turísticas que ofrecen experiencias de contacto directo con la naturaleza.

Villarrica cuenta además con una variada oferta de hoteles y hospedajes, desde opciones céntricas y tradicionales hasta hoteles boutique, lo que facilita la estadía de turistas que eligen la ciudad como base para recorrer el Guairá.

Entre los principales se encuentran Hotel Centro Villarrica, Villarrica Palace Hotel, Mburucuyá Hotel Boutique, Hotel Ybytyruzu y Hotel Musa.