Economía
30 de enero de 2026 - 06:00

Funcionarios ya no podrán jubilarse si no hay reforma, alerta titular del MEC

A la derecha, Luis Ramírez, ministro de Educación, acompañando al presidente de la República, Santiago Peña.
A la derecha, Luis Ramírez, ministro de Educación, acompañando al presidente de la República, Santiago Peña.ARCENIO ACUÑA

Si ahora no se aprueba una reforma de la Caja Fiscal, los funcionarios afectados por este plan del Ejecutivo no podrán alcanzar su jubilación dentro de pocos años, según advirtió el ministro de educación, Luis Ramírez. Se prevé que este proyecto no afecte a los 80.000 compatriotas que hoy están jubilados y tampoco a los trabajadores activos que ya llegaron a los aportes mínimos exigidos por la normativa actual “en cualquiera de sus modalidades”.

Por ABC Color

El ministro de Educación, Luis Ramírez, se dirigió a los docentes que expresan resistencia al proyecto de reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Sector Público o Caja Fiscal.

En declaraciones a la prensa, advirtió a los maestros que sin una reforma que cambien los parámetros actuales, dentro de unos años, los trabajadores activos ya no podrán jubilarse.

“Yo creo que hoy hay más puntos de acuerdo que en desacuerdo. No es que esta ley vaya en contra del maestro, va a favor del maestro, y eso entendemos todos, porque si no se reforma, el maestro en tres años más no cobrará más su jubilación”, mencionó Ramírez.

El ministro explicó que la acción que están tomando desde el Gobierno busca salvaguardar al sector docente ante la situación crítica que afecta a la Caja Fiscal. Señaló que las posibles discrepancias giran en torno a los detalles numéricos, lo cual considera normal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto a las críticas sobre la celeridad del tratamiento legislativo durante el receso parlamentario, Ramírez defendió el proceso, destacando la amplitud de los espacios de debate ya habilitados.

“Se hicieron dieciocho audiencias públicas. Yo no sé si eso es tambor batiente o si eso es algo que no se abrió circuito y espacio para el diálogo. Todas las mesas técnicas que se pidieron se hicieron y se siguen haciendo”, sostuvo a una radioemisora.

Para Santiago Peña, reforma es “fundamental”

Mientras el Gobierno busca acelerar la aprobación del proyecto, el presidente Santiago Peña también resaltó las numerosas audiencias realizadas en el Congreso para debatir “una reforma fundamental”.

Santiago Peña, presidente de la República, durante su discurso de apertura del evento “Impulso MERCOSUR- UE Paraguay” realizado en Mburuvicha Róga - Salón Tirika.
Santiago Peña, presidente de la República, durante su discurso de apertura del evento “Impulso MERCOSUR- UE Paraguay” realizado en Mburuvicha Róga - Salón Tirika.

Durante un acto en Mburuvicha Róga este jueves, el mandatario agradeció a la Comisión Permanente del Congreso, presidida por Colym Soroka, por haber liderado estos espacios.

“Es una reforma que genera temor, resistencia, pero una reforma necesaria que los paraguayos tenemos que enfrentar”, aseguró Peña.

Agregó que la iniciativa “no es en contra de nadie, es a favor de un Paraguay fuerte y competitivo”, enfatizando que la política pública debe comenzar ayudando “a los paraguayos que están más rezagados, a los más humildes”.

Lea más: Diputados convoca a reunión previa antes de tratar la reforma de la Caja Fiscal

El déficit del Magisterio Nacional

Según los datos del MEF, el Magisterio Nacional concentra el mayor déficit entre los sectores individuales del sistema previsional, con US$ 174 millones en 2025, equivalentes al 46% del déficit total de la Caja Fiscal en ese año (US$ 380 millones).

Docentes con la Comisión Permanente del Congreso Nacional, debatiendo la reforma propuesta por el Ejecutivo.
Docentes con la Comisión Permanente del Congreso Nacional, debatiendo la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Sobre el alcance de la propuesta, el Ejecutivo garantiza que la reforma no afectará a los más de 80.000 jubilados y pensionados actuales, ya que sus derechos adquiridos están protegidos.

Lea más: Caja Fiscal: debaten sobre “derechos adquiridos” en situación de privilegio

Según el artículo 12 del proyecto, los afiliados con derecho adquirido (según el inciso “d” del artículo 3 del documento) continuarán rigiéndose por las disposiciones de la Ley N° 2345/2003 y sus modificaciones, así como por las leyes especiales de cada régimen vigente al momento de la consolidación de dicho derecho.

En este sentido, el artículo establece que: “Los derechos adquiridos quedarán incorporados al patrimonio de sus titulares y no podrán ser desconocidos ni modificados en detrimento de éstos por disposiciones posteriores”.

Consultamos al MEF sobre el número preciso de funcionarios que quedarían exentos de la reforma si esta llegase a ser aprobada; sin embargo y hasta el momento, este medio no recibió respuestas a dichas consultas.