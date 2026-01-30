Funcionarios ya no podrán jubilarse si no hay reforma, alerta titular del MEC

El ministro de Educación, Luis Ramírez, se dirigió a los docentes que expresan resistencia al proyecto de reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Sector Público o Caja Fiscal.

En declaraciones a la prensa, advirtió a los maestros que sin una reforma que cambien los parámetros actuales, dentro de unos años, los trabajadores activos ya no podrán jubilarse.

“Yo creo que hoy hay más puntos de acuerdo que en desacuerdo. No es que esta ley vaya en contra del maestro, va a favor del maestro, y eso entendemos todos, porque si no se reforma, el maestro en tres años más no cobrará más su jubilación”, mencionó Ramírez.

El ministro explicó que la acción que están tomando desde el Gobierno busca salvaguardar al sector docente ante la situación crítica que afecta a la Caja Fiscal. Señaló que las posibles discrepancias giran en torno a los detalles numéricos, lo cual considera normal.

Respecto a las críticas sobre la celeridad del tratamiento legislativo durante el receso parlamentario, Ramírez defendió el proceso, destacando la amplitud de los espacios de debate ya habilitados.

“Se hicieron dieciocho audiencias públicas. Yo no sé si eso es tambor batiente o si eso es algo que no se abrió circuito y espacio para el diálogo. Todas las mesas técnicas que se pidieron se hicieron y se siguen haciendo”, sostuvo a una radioemisora.

Para Santiago Peña, reforma es “fundamental”

Mientras el Gobierno busca acelerar la aprobación del proyecto, el presidente Santiago Peña también resaltó las numerosas audiencias realizadas en el Congreso para debatir “una reforma fundamental”.

Durante un acto en Mburuvicha Róga este jueves, el mandatario agradeció a la Comisión Permanente del Congreso, presidida por Colym Soroka, por haber liderado estos espacios.

“Es una reforma que genera temor, resistencia, pero una reforma necesaria que los paraguayos tenemos que enfrentar”, aseguró Peña.

Agregó que la iniciativa “no es en contra de nadie, es a favor de un Paraguay fuerte y competitivo”, enfatizando que la política pública debe comenzar ayudando “a los paraguayos que están más rezagados, a los más humildes”.

El déficit del Magisterio Nacional

Según los datos del MEF, el Magisterio Nacional concentra el mayor déficit entre los sectores individuales del sistema previsional, con US$ 174 millones en 2025, equivalentes al 46% del déficit total de la Caja Fiscal en ese año (US$ 380 millones).

Sobre el alcance de la propuesta, el Ejecutivo garantiza que la reforma no afectará a los más de 80.000 jubilados y pensionados actuales, ya que sus derechos adquiridos están protegidos.

Según el artículo 12 del proyecto, los afiliados con derecho adquirido (según el inciso “d” del artículo 3 del documento) continuarán rigiéndose por las disposiciones de la Ley N° 2345/2003 y sus modificaciones, así como por las leyes especiales de cada régimen vigente al momento de la consolidación de dicho derecho.

En este sentido, el artículo establece que: “Los derechos adquiridos quedarán incorporados al patrimonio de sus titulares y no podrán ser desconocidos ni modificados en detrimento de éstos por disposiciones posteriores”.

Consultamos al MEF sobre el número preciso de funcionarios que quedarían exentos de la reforma si esta llegase a ser aprobada; sin embargo y hasta el momento, este medio no recibió respuestas a dichas consultas.