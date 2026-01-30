Nacionales
30 de enero de 2026 - 21:27

Salud promete pago a los funcionarios del Hospital Pediátrico Acosta Ñu

Manifestación de funcionarios del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, de San Lorenzo, en el acceso a la institución.
El Ministerio de Salud envió una comitiva al Hospital Pediátrico Acosta Ñu, de San Lorenzo, con la promesa de pagar lo antes posible las remuneraciones del año 2025 a unos 500 funcionarios. El personal de blanco y administrativo está movilizado.

Por Lucía González

El personal de blanco y del área de administración del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu se movilizó frente a la institución para exigir el pago de remuneraciones del año 2025. En respuesta, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) envió una comitiva para analizar la situación, con la promesa de pago lo antes posible.

María Teresa Barán, ministra de Salud en la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores.
La reunión fue marcada para la primera hora de este viernes en el salón de reuniones del Hospital Pediátrico. Los representantes del Ministerio de Salud y los representantes de los funcionarios afectados del Hospital Pediátrico se reunieron y debatieron el problema financiero.

La presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, Nelly Giménez, comunicó que tuvo un efecto positivo la manifestación que realizaron el jueves último y que finalmente el Ministerio de Salud respondió al pedido que realizaron.

Reunión de representantes de funcionarios del Pediátrico con una comitiva del Ministerio de Salud.
“Para nosotros fue una sorpresa, porque no esperábamos una respuesta tan rápida, pero, afortunadamente, nos reunimos y conversamos sobre el tema. Luego de varias horas de debate, se llegó a un acuerdo y a una promesa de pago. Durante la reunión estuvieron la directora de Hospitales Especializados, la Dra. Ana Collante; la directora de Planeamiento, la Lic. Fátima Benítez; y la directora de Finanzas del Ministerio de Salud, la Dra. Elva Centurión”, explicó Nelly Giménez del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Hospital Pediátrico.

Después de la reunión, el MSPBS emitió un comunicado indicando que “los pagos a funcionarios y personal contratado correspondientes a haberes pendientes del Ejercicio Fiscal 2025 se encuentran en proceso”. También detallaron que los pagos se vienen realizando de manera progresiva y que los haberes serán acreditados en un plazo estimado hasta el 6 de febrero de este período.

No obstante, Nelly Giménez advirtió que seguirán en permanente vigilia, de modo que los pagos se realicen en su totalidad, ya que de lo contrario estarían tomando las mismas medidas. Funcionarios del Hospital Nacional de Itauguá también se movilizaron esta semana para reclamar pagos de aguinaldo y otros haberes del año 2025.