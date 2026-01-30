Tras ser descartado en HC, Mutti migra a Añetete y va por la Intendencia de Ayolas

El anuncio fue realizado mediante una conferencia de prensa desarrollada en la mañana de este viernes, en un conocido hotel ubicado en el barrio San Antonio de esta ciudad. En la ocasión, José Mutti estuvo acompañado por los exprecandidatos a intendente de Ayolas, el abogado y comunicador Gabriel Alfonzo (ANR – Fuerza Republicana) y el ingeniero Christian Cuevas (ANR – Causa Republicana).

Mutti anunció oficialmente que decidió dejar Honor Colorado para sumarse a la disidencia colorada y candidatarse como precandidato a intendente del distrito de Ayolas. Señaló que la determinación responde a un acuerdo político alcanzado entre los distintos sectores opositores internos del Partido Colorado en la ciudad.

Al ser consultado sobre su salida de Honor Colorado, movimiento liderado en Misiones por el senador Derlis Maidana (ANR - HC) y el consejero de Yacyretá Michel Flores, y por otro sector por el diputado Carlos Arrechea (ANR - HC) y el gobernador Richard Ramírez (ANR - HC), Mutti explicó que tomó la decisión luego de que se le comunicara que no sería el candidato oficial. Afirmó que dicha determinación se dio pese a haber sido favorecido en una encuesta impulsada por referentes del propio movimiento.

Tras varias conversaciones mantenidas entre Mutti, Alfonzo, Cuevas y Víctor Achar, este último también con aspiraciones a la intendencia ayolense por el sector Añetete, se acordó presentar una candidatura única por la disidencia. Finalmente, la figura consensuada para encabezar el proyecto político recayó en el ahora precandidato José Mutti.

“Este acuerdo es prácticamente algo sin precedentes, una disidencia unida que estará definiendo qué queremos y cómo queremos tener un Ayolas en los próximos cinco años. Todos conocemos las realidades que atraviesa la comunidad ayolense y estamos muy preocupados por la situación que vive la ciudadanía, que pide mayor atención de las autoridades”, expresó Mutti.

Durante la conferencia de prensa también se mencionó que los movimientos Fuerza Republicana, Añetete y Causa Republicana estarán presentando listas propias de concejales municipales. Actualmente, los equipos políticos se encuentran trabajando en la conformación de dichas nóminas de cara al proceso electoral.

