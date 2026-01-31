Familia gastó G. 30 millones y denuncia que el IPS “abandonó” a su paciente

“Todo, todo tuvimos que comprar, hasta algodón nos pidieron”, denunció a Paola Pineda, sobrina de Irma Pineda, enfermera jubilada, de 69 años de edad, internada, en grave estado, en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). Pero además de gastar ya más de G. 30 millones en todo tipo de insumos y medicamentos, la ciudadana afirma que en el centro médico son ellos mismos, los familiares, los que deben cuidar de la paciente.

Paola contó que su tía, con más de 30 años de aporte, ingresó al Hospital Central con un cuadro grave, a partir de una gangrena. En una cama de Urgencias permaneció seis días, junto con otros pacientes que allí se quedan esperando cama. Luego pasó a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) donde permaneció por 30 días.

Lea más: Peña no tocará al titular de IPS por ser útil a sus intereses económicos, dice diputado

El jueves, “le sacaron porque no sé quién tenía que entrar” y pasaron a la paciente a internación de Clínica Médica. “El médico que le recibió no sabía su historial, no sabía qué medicación recibía”, relató la denunciante.

Irma, según los datos, en UTI contrajo la bacteria KPC y tiene una infección en los pulmones. Además, tiene una colostomía, una traqueotomía, una herida expuesta, a partir de la gangrena, y también tiene una sonda colocada. Pese a su estado delicado, la denuncia indica que ella no está sola en la sala, sino con otros dos pacientes. Y no hay un enfermero que la acompañe permanentemente, como sí había en UTI.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No hay enfermero que le cuide”

“No hay enfermero que le cuide; nosotros tenemos que encargarnos de su cuidado. Nos dan bata, tapabocas, guantes, y te dejan ahí a tu paciente, vos tenés que verte con tu paciente (sic)”, clamó Paola.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La asegurada relató que en todo este tiempo, la familia debió poner todo tipo de insumos y medicamentos, que van desde antibióticos y otras medicinas de altísimo valor, hasta leche especial y material para la traqueotomía, gastando ya más de G. 30 millones. Para eso, hicieron rifas, préstamos, vaquitas, hamburgueseadas.

Lea más: Grave denuncia contra IPS: falleció tras esperar un procedimiento urgente

“Nosotros por lo menos queremos que se hagan responsables, ya que no se hicieron responsables de los medicamentos; que le deriven, que se hagan cargo de los gastos hospitalarios, que la deriven donde esté mejor, no se puede tener a una paciente crítica compartiendo con dos pacientes más”, clamó Paola, quien afirmó que IPS tiene convenios con centros médicos privados y también del Ministerio de Salud.

Entre sollozos, Paola clamó: “solo queremos una atención digna, que el IPS se haga responsable y que si alguna vez, en tantos años de aporte, nosotros necesitamos, ellos vayan a cumplir con nosotros, como nosotros cumplimos con ellos cada mes, que nos quitan de nuestro sueldo para el seguro”.

IPS: “Prácticamente le tiraron en un lugar”

“La familia tiene mucho dolor por la atención que recibe, prácticamente le tiraron en un lugar a ella y si no fuera por nosotros, que nos tuvimos que mover para conseguir los medicamentos, ella no iba a contar la historia”, añadió.

Esta denuncia se suma a otras que se están conociendo tras la conmoción que generó esta semana la muerte de Braulio Vázquez, un asegurado que debía someterse a una cirugía urgente de cateterismo en el Hospital Central, pero falleció esperando la intervención debido a la inoperatividad de equipos biomédicos.

Lea más: Asegurados del IPS convocan a plenaria ante la crítica situación de la previsional

Miembros de la Asociación de Asegurados del IPS convocan para hoy, a las 16:30, frente al Hospital Central, a una plenaria abierta, para analizar y visibilizar la situación por la que atraviesa el ente. Julio López, referente del gremio, dijo que no reciben respuesta efectiva de las autoridades, lideradas por el presidente del ente, Jorge Brítez, y que hay falta de medicamentos, equipos médicos que no funcionan, renuncia de especialistas y la demora en la atención.