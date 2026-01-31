Senadora no descarta que reforma de la Caja Fiscal sea un “parche”

La senadora Esperanza Martínez sostuvo que la reforma de la Caja Fiscal de debe realizar, pero la misma debe ser apuntando a que las personas puedan vivir una vida digna y no solo apuntar a reducir el déficit.

“La primera pregunta que todo el mundo se hace es, ¿hay crisis o no hay crisis? ¿Es real la crisis o no es real? Y aparentemente, según los números hay una crisis, hay un incremento de aporte estatal que se va agrandando y me dieron cifras de que allá por el 2035 los aportes llegarían casi a 900 millones de dólares. ¿Es lo que va a tener que poner el Gobierno? Claro, es lo que el Estado va a tener que ir colocando”, señaló la parlamentaria.

Seguidamente sostuvo que hay que hacer la reforma, pues hay desigualdades en los sistemas que por supuesto son injustos.

“El primer concepto que yo quiero instalar es que la reforma de las cajas fiscales y el objetivo del sistema previsional en el mundo se basa en los derechos humanos, en el derecho del trabajador y el objetivo es darle calidad de vida en los últimos años al trabajador a través de un sistema de pensión”, expresó.

La legisladora recordó que en Paraguay, la mayoría gana salario mínimo o un poco más que el mínimo. “Entonces, cuando vos hacés un sistema que solamente le va a sacar con 20%, con 30%, con la mitad del salario, lo que vos estás diciendo es que esa persona va a tener que vivir con un monto que no está bajo los estándares de la calidad de vida mínima”

A renglón seguido, apuntó que todas las reformas vienen para que haya eficiencia financiera, pero finalmente nadie se jubila.

“Este sistema que hoy tenemos es tan hipócrita que mucha gente no tiene acceso a la jubilación, sin embargo, nadie hace ningún juicio de valor sobre la pensión de la tercera edad, que es la falla del sistema”, mencionó.

En otro momento indicó que hasta el momento no vio estudios actuariales. “Acá hay una crisis, hay que hacer reforma, hay desigualdades y el principio filosófico tiene que ser el derecho de la gente de que pueda vivir después de ese salario”.

“No es nomás que debe haber caja cero y el sistema finalmente expulsa a gente que después se muere de hambre. O sea, no es solamente reducir ese déficit, sino también garantizar una calidad de vida”, acoto.

¿Cuándo empezará a ser sostenible en el tiempo?

“Si se aplican estas medidas, con la fórmula que trae el gobierno en la ley, ¿cuándo vemos la luz al final del camino? ¿Cuándo hay convergencia entre la caja deja de ser deficitaria y empieza a ser sostenible en el tiempo?“, se pregunto la senadora.

A continuación, Esperanza Martínez señaló que la pregunta es: ¿Esta reforma es calafatear el problema hasta el 2028 y que después le tiremos al siguiente gobierno el problema real? ¿Cuándo en los cálculos autoriales se produce la convergencia? ¿Cuándo se empata por lo menos?“.

“Primero tenemos que ver cuánto es el aporte real que tiene que tener el Estado en un modelo de aporte obrero patronal y cuál es el modelo que va a tener sostenibilidad en el tiempo, por cálculos autoriales, no por unas reglas fiscales para que este gobierno de nuevo le mande al Banco Mundial, al BID, al Fondo Monetario, que hizo toda la elección, pero el problema ponemos abajo en la espalda”, mencionó la legisladora.

Para finalizar, destacó: “Si mirás este modelo, continúan las desigualdades entre policías y maestros, entre maestros y los demás. Yo creo es que esto no es una reforma del modelo. Este es un parche al modelo para tener una tranquilidad económica, financiera, pero en ningún momento le garantiza a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto”.