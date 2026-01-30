Caja Fiscal: Docentes y fuerzas públicas solicitan postergación del tratamiento en Diputados

En una extensa y sensible audiencia pública realizada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, numerosas asociaciones de docentes, fuerzas públicas y personal de blanco manifestaron un rotundo rechazo a la propuesta del Ejecutivo de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o Caja Fiscal.

Exigieron la conformación de una “mesa técnica real”, que sea transparente y seria, para discutir punto por punto la propuesta, tal como habían acordado días atrás luego de una reunión con la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Asimismo, pidieron que no se trate el proyecto en la sesión extraordinaria del 5 de febrero. Ese fue el punto de unión más fuerte, ya que los sectores afectados por el plan, presentado el 30 de diciembre de 2025, consideran que el plazo es insuficiente para analizar una reforma de tal magnitud.

Críticas a los cálculos actuariales

Precisamente, recién ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó copias del estudio actuarial de la Caja Fiscal, que fundamenta la reforma.

Ante ello, varios representantes de gremios expresaron su desconfianza hacia los cálculos actuariales presentados, calificándolos de “incorrectos, incompletos o manipulados” con el fin de justificar la modificación de los parámetros jubilatorios.

Criticaron que el Congreso pretenda tratar el proyecto dentro de apenas una semana, habiendo recibido la documentación actuarial del MEF recién en la fecha, y sin haberla socializado previamente.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados que medió la audiencia, Raúl Latorre, informó que los datos entregados por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, serán socializados digitalmente con todos los sectores.

Sobre la posibilidad de que haya cambios en el plan del Ejecutivo, el legislador señaló que se va a buscar una decisión “justa y equilibrada”. “Yo creo que el proyecto debe ser modificado”, dijo a la prensa, al momento d destacar que “la esperanza es que se pueda llegar a un acuerdo”.

Inicio de clases en riesgo

Representantes del magisterio sostuvieron que el déficit previsional es resultado de la corrupción y una deuda histórica, no de factores relacionados con los aportes o la expectativa de vida.

Uno de ellos, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, advirtió que, si el proyecto es “atropellado” la próxima semana, no se quedarán de brazos cruzados.

“No vamos a iniciar las clases, les vamos a dar batalla; va a tener costo. No es una amenaza, pero es una advertencia. Ustedes tienen en sus manos la vida de miles de colegas”, manifestó el gremialista.

Ministro del MEF: Edad mínima no es negociable

Posterior a la audiencia pública, el ministro de Economía, Carlos Fernandez Valdovinos, conversó con los medios de prensa, y se mostró abierto a modificaciones “sensatas y sostenibles” a la propuesta, pero reiteró que la edad mínima de jubilación no es negociable.

Argumentó que, al igual que el aporte patronal, la edad mínima es un factor esencial e insustituible para garantizar la sostenibilidad de cualquier sistema de caja de jubilaciones.

Valdovinos explicó que si no se establece una edad mínima, esa diferencia en el pago o contribución tendría que ser compensada por otra vía, como un mayor aporte del Estado o de otros contribuyentes.

Respecto a otras posibles modificaciones, como la reducción de la edad mínima, el ministro indicó que “se podría ver”. Enfatizó que el equipo técnico del MEF está abierto a escuchar planteamientos y estuvo en constante diálogo con los gremios afectados para recibir sugerencias.

Añadió que las sugerencias del Ministerio a los diputados estarían listas el jueves, y que él mismo se pondría a trabajar en el tema esta misma tarde, a pesar de estar “oficialmente de vacaciones”.

Efectos del plan serán limitados

De ser aprobado, el plan atenderá solo 60% del déficit, reconoce el MEF. El proyecto establece una edad mínima de jubilación de 57 años para sectores que hoy no tienen esta exigencia -docentes, policías, militares y magistrados judiciales; elevar el aporte obrero del 16% al 19%, más una contribución del Estado del 3%; y para el monto de jubilación, considerar el promedio de últimos 5 años.