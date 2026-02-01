Docentes denuncian caída del SIGMEC y alertan riesgo selección para más de 23.700 cargos

La plataforma digital SIGMEC, para que los docentes puedan postularse a los cargos públicos disponibles presenta fallas, según denuncian los propios docentes. Reportaron que la página habilitada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tira un mensaje de “service unavailable” (servicio no disponible) y no pueden continuar con el proceso de la selección.

La falla les impide el acceso y la carga de datos durante el periodo establecido por el propio MEC.

Lea más: Docentes denuncian largas esperas para trámites de certificación

Esta situación genera incertidumbre y temor, según expresaron docentes en comunicación con ABC, ya que el proceso de inscripción vence este martes y muchos no pueden completar el trámite.

Varios docentes consultados señalaron que afecta tanto a profesores que forman parte del Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), quienes dependen del SIGMEC para confirmar o concursar cargos para el año lectivo 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Sabemos dónde hay rubros disponibles porque el MEC publica las planillas, pero no podemos inscribirnos. El sistema se cae, no responde y nadie da una explicación”, relató una docente afectada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Abandono del MEC: ex alumnos renuevan instalación eléctrica de emblemática escuela

Otros educadores incluso expresaron sospechas de que la situación podría responder a maniobras irregulares para favorecer a “amigos políticos”.

Riesgo de quedar fuera del concurso

El cronograma oficial establece que la inscripción se realiza entre el viernes 30 de enero y el martes 3 de febrero, en horarios específicos. Sin embargo, docentes aseguran que desde el inicio del proceso la plataforma no permite completar los datos necesarios. Esta falla podría derivar en la pérdida automática de cargos por no cumplir los plazos.

“Estamos desesperados. Si no funciona el sistema, vamos a quedar fuera, aunque tengamos el derecho ganado por concurso”, señaló otra profesora, quien confirmó que se analizan movilizaciones frente al MEC.

Lea más: Prioridades del MEC: escuelas se caen, mientras funcionarios impulsan campaña proselitista

Según señalaron, si el sistema sigue con problemas, docentes se manifestarían frente al MEC este lunes.

No se publicaron todos los puestos

Los docentes, en comunicación con ABC, también expresaron su preocupación porque el MEC no publicó ni habilitó todos los puestos para el concurso docente.

Según señalan, debería haber más puestos para que los mejores docentes cubran vacantes, pero aparentemente no se dio esa situación.

Silencio oficial del MEC

ABC Color intentó obtener una versión oficial. El ministro de Educación, Luis Ramírez, se encuentra fuera del país y no pudo brindar declaraciones. Hasta el momento, el MEC no emitió ningún comunicado público para explicar las fallas del SIGMEC.