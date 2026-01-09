A Ultranza: Tío Rico y su “número uno” usaban el rally como fachada para tráfico

Tras ser detenido el martes último por agentes de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) Antinarcóticos de la Policía, Mariano Daniel Genes Benítez (42), luego de un seguimiento por más de 90 días, el mismo deberá cumplir prisión preventiva, en la Penitenciaría Regional de Misiones, así lo determinó la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía. Está procesado por el caso A Ultranza Py.

En relación a la investigación y la operación que culminó con la detención de Genes Benítez, el jefe de Investigación contra el Crimen Organizado, Luis López, expuso a ABC Color que el mismo estuvo prófugo por 4 años y, posiblemente pudo esquivar las redes policiales al usar una cédula, que si bien sería legal y tendría su fotografía, los demás datos no le correspondían.

En tal sentido, Mariano Genes se movilizaba bajo la identidad de David Flores Sánchez. Precisamente, al momento de ser detenido por los policías de la SIU-Antinarcóticos, se encontró en su poder ese documento. Este elemento abrió otra línea de investigación que está a cargo del Ministerio Público y la Policía.

Otro aspecto que destacó López es que costó mucho descifrar la actividad de Genes, pues durante el tiempo que lo estuvieron siguiendo no pasó la noche en un solo lugar. “Era bastante escurridizo, además entendía muy bien su lugar en la estructura y para la Policía”, agregó el jefe policial.

Sobre ese punto, López amplió diciendo que Mariano Genes “no pasaba más de una noche en un solo lugar, en ese aspecto se puede decir que un setenta por ciento era en Asunción y un treinta por ciento en Central”. Detalló que mientras lo siguieron se desplazó por la capital, Lambaré, Limpio, Piquete Cue, Mariano Roque Alonso y Loma Pytã.

Pericia determinará si tuvo comunicación con Tío Rico

Antes de su detención, Mariano Genes intentó huir en un vehículo Toyota Corolla, blanco, con matrícula ATR 624, luego de notar la presencia policial. Esto forzó una persecución que se extendió por 500 metros, hasta que fue interceptado.

Cuando Mariano Genes se vio acorralado por los policías, procedió a destruir tres de los cuatro celulares que tenía en su poder en ese momento, los cuales fueron incautados posteriormente.

Los aparatos telefónicoas, según anunció el comisario Luis López, serán sometidos a una pericia por técnicos que podrán extraer datos de los mismos. A través de esta diligencia se podría confirmar si Tio Rico seguía operando desde la cárcel o mantenía comunicación con su “hombre número uno”, Mariano Genes.

López había dicho, en conferencia de prensa, que la información que manejaban a nivel de la Policía es que, durante los 4 años que Mariano Genes estuvo prófugo, supuestamente siguió trabajando para mantener operativa la estructura criminal.

Una antigua relación con Tío Rico y el rally como fachada

El comisario Luis López también refirió que la relación entre Mariano Genes y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, inició hace varios años, posiblemente en 2007, cuando el último llegó a incurrir en el robo de vehículos y su posterior desarme para la venta de autopartes, es decir un mausero.

Esto coincidiría con los antecedentes que señalan que, el 25 julio de 2007, cuando Insfrán tenía 25 años cayó en Mariano Roque Alonso como responsable de un desarmadero, en el que se hallaron vehículos robados. Además, el 11 de julio de 2008, volvió a ser detenido en San Lorenzo mientras estaba reunido con miembros de una banda de robacoches.

Años más tarde, específicamente en 2010, Miguel Ángel Insfrán comenzó a incursionar en el automovilismo. En esta etapa, lo acompañó Mariano Genes como su copiloto en las competencias de rally específicamente, incluso en las que tenían lugar en el Chaco paraguayo, según relató López.

Durante su incursión en las competencias chaqueñas de automovilismo, según detalló el jefe policial, Insfrán y Genes habrían utilizado las mismas para desplazarse hacia esa zona y pasar los vehículos robados al territorio boliviano, para su venta. En ese tiempo habrían tenido contacto con grupos criminales dedicados al narcotráfico.

Así se presume que, Insfrán y Genes habrían entregado vehículos -bajo pedido- a los criminales bolivianos, quienes pagaban por los rodados con paquetes de cocaína y no con dinero, pues este último podía se trazable por los investigadores. A partir de esa actividad, es que Insfrán habría iniciado su negocio en Paraguay.

Es por esa razón que Miguel Ángel Insfrán utilizaba los alias de “Rally” y “Skoda”, en la plataforma de mensajería encriptada Sky ECC. A esto se suma que, uno de los vehículos que usó Insfrán para competir fue un Skoda Fabia R5, de color rojo, modelo 2015, que estaba registrado a nombre de su empresa “El Porvenir SA”.

Vinculado a empresa de Tío Rico

De acuerdo con la Acusación N° 4, presentada por el fiscal Deny Yoon Pak contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, el mismo constituyó su primera empresa denominada “El Porvenir SA”, con RUC N° 80064740-8, el 12 de diciembre de 2010, con un capital social de G. 5.000.000.000. Dicha firma se dedicaba al rubro de la metalúrgica.

En este punto, nuevamente aparece Mariano Genes, pues en la investigación de A Ultranza se obtuvieron registros de que el mismo figuraba como aportante al Instituto de Previsión Social (IPS) como empleado precisamente de la empresa de Insfrán, “El Porvenir SA”.

En la imputación contra Genes Benítez se detalla que, el 19 de marzo de 2021, su hermana Lorena Genes adquirió por la suma de G. 30.000.000 un terreno en Mariano Roque Alonso, mientras que el 20 de abril de 2021, Mariano adquirió de la empresa “El Porvenir SA”, un inmueble en la misma ciudad por valor de G. 100.000.000. Ambas escrituras se gestionaron por la escribana Cristina Dolores Alarcón.

Igualmente, se menciona en la imputación, que Mariano Genes adquirió vehículos entre 2019 y 2021, con el beneficio financiero que habría obtenido colaborando en la estructura co-liderada por Miguel Ángel Insfrán y Sebastián Marset, dedicada al tráfico de estupefacientes vía fluvial a los continentes de Europa y África.

Justamente, de acuerdo con los datos de la investigación, se tienen elementos que permiten sostener que Mariano Genes era el encargado de condicionar las carretas de vehículso de gran porte con doble fondo para el traslado de sustancias estupefacientes que ingresaban desde Bolivia.

Además, tal era el nivel de confianza de Insfrán sobre Genes, que él era quien coordinaba las operaciones y supervisaba los puntos de acopio de la sustancia, según la Fiscalía.