MEC extiende plazo tras la caída de plataforma Sigmec, para selección de 23.700 cargos docentes

Como manera de calmar las aguas, pero sin ofrecer una solución, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) respondió este domingo a las denuncias de docentes por la caída del sistema informático utilizado para la selección de cargos públicos. En ese sentido, anunció la extensión del plazo de inscripción en el concurso para educadores.

La reacción del MEC se dio tras la publicación de ABC, en la que docentes de distintos puntos del país denunciaron que la plataforma Sigmec registraba fallas e impedía completar el proceso de postulación a los rubros disponibles.

Según los reportes, el sistema arroja el mensaje “service unavailable”, lo que bloqueaba el acceso y la carga de datos. Según los propios docentes, hasta el momento de la redacción de esta noticia, la página seguía sun funcionar.

¿Hasta cuando se extiende el plazo de inscripción?

A través de un comunicado, el MEC informó que, con el objetivo de garantizar la mayor cobertura y dar respuesta a los reclamos, el plazo de inscripción para la Convocatoria N° 01/2026 se extiende hasta las 20:00 del miércoles 4 de febrero. El llamado corresponde a la selección de educadores que integran el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE) para cubrir cargos docentes del Nivel 1 en instituciones de gestión oficial y privadas subvencionadas.

El cronograma original establecía que las postulaciones debían realizarse entre el viernes 30 de enero y el martes 3 de febrero, en franjas horarias determinadas. Sin embargo, docentes afirmaron que desde el inicio del proceso el sistema no permitió completar la inscripción, lo que generó incertidumbre y el riesgo de perder cargos por vencimiento de plazos.

Persisten cuestionamientos del sector docente

Además de las fallas técnicas, docentes consultados por ABC manifestaron su preocupación por la supuesta falta de publicación y habilitación de todos los rubros disponibles para el concurso.

Según señalaron, la cantidad de cargos ofertados sería menor a la necesidad real del sistema educativo.

Si el problema persiste, el sector docente prevé una manifestación este lunes frente a la sede del Ministerio de Educación y Ciencias