Pese a amenaza docente, MEC garantiza inicio de clases

El inicio de clases el 23 de febrero está garantizado, aseguró el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, al referirse al arranque del año lectivo, en medio de advertencias de posibles medidas de fuerza por parte de gremios docentes.

“Vamos a arrancar como siempre”, afirmó el titular del MEC, quien sostuvo que el Gobierno trabaja para que el calendario escolar se cumpla con normalidad.

Ramírez explicó que mantienen reuniones permanentes con representantes del sector docente ante el rechazo a la modificación del sistema jubilatorio, pero señaló que la reforma busca garantizar que los maestros puedan acceder a su jubilación en el futuro.

“Estamos conversando todos los días con ellos. Yo tengo expectativas positivas. Una medida de fuerza se da cuando no hay diálogo, y hoy el diálogo existe”, sostuvo.

El ministro consideró que suspender clases sería “desproporcionado” y reiteró que el derecho a la educación de los estudiantes debe resguardarse.

Plan para recuperar días si hay paro

Aunque el MEC apunta a un inicio normal, Ramírez admitió que, en caso de interrupciones, se aplicarán ajustes para cumplir con los 180 días de clase exigidos.

“Algo vamos a hacer. Si se pierde un día, dos o una semana, vamos a recuperar. Puede ser acortando vacaciones o modificando el calendario”, indicó.

El ministro incluso planteó que Paraguay necesita avanzar hacia más días y más horas de clase, no menos, y volvió a mencionar la propuesta de jornada extendida. Sobre este punto, señaló que Hambre Cero es un factor a favor, pero todavía deben analizar cómo completar el incremento de docentes que implicará la unificación de los turnos.

Kits escolares y condiciones para el arranque

Como parte de la preparación para el inicio del año escolar, el titular del MEC confirmó la entrega de kits escolares completos, con libros incluidos, y la continuidad del Día Nacional de Entrega de Kits. Insistió en la importancia de que las familias verifiquen que los materiales lleguen sin faltantes.

Cada bolsa contará con un listado de contenidos y un código QR para denuncias anónimas en caso de irregularidades o pedidos de compras indebidas por parte de instituciones.

Además, el ministro informó que se renovaron 440.000 muebles escolares y aseguró que actualmente hay mesas y sillas para todos los estudiantes, aunque reconoció que la infraestructura, especialmente la eléctrica, sigue siendo un desafío en escuelas antiguas.

“Hoy sí, los chicos se pueden ir tranquilamente a la escuela que van a tener un banco, van a tener una mesa, van a tener una silla. Y va a ser de calidad“, declaró.

Más alumnos en el sistema público

Ramírez destacó que el sistema educativo público viene registrando un crecimiento de matrícula, lo que —según dijo— también exige planificación para el arranque del año.

Solo en 2025 se sumaron:

9.000 alumnos más en tercer ciclo

7.000 nuevos estudiantes en nivel inicial

La deserción escolar, agregó, se redujo y se ubica entre 16.000 y 18.000 estudiantes sobre un universo de 1,5 millones, confirmó el ministro

¿Se cerrarán escuelas?

En ese contexto, aseguró que el MEC no cierra escuelas pero sí se van quedando si alumnos. Hizo énfasis en que el MEC no cerrará escuelas aisladas, aunque existan con pocos alumnos, pues los chicos no tienen otras alternativas.

En esos casos se aplicará el sistema plurigrado. Dijo que donde existan instituciones cercanas con capacidad, se analiza la “potenciación”, es decir, concentrar estudiantes por razones pedagógicas.

Sobre la futura implementación del inglés intensivo desde preescolar, Ramírez admitió que no hay suficientes profesores y que se recurrirá a plataformas tecnológicas para la enseñanza básica mientras se forman más maestros.

Finalmente, expresó su preocupación por la formación docente y dijo que necesita una reforma. “No puede ser que los maestros estudien solo los sábados. La práctica es la mitad de la formación”, cuestionó.